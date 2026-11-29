29 listopada w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Narodowy Dzień Ciastka Ryżowego — święto kulinarne poświęcone potrawom z ryżu, przygotowywanym w różnych zakątkach świata. Pod nazwą rice cake kryją się zupełnie różne smakołyki: od chrupiących chlebków ryżowych po japońskie mochi, koreańskie pałeczki ryżowe i filipińskie wypieki z mlekiem kokosowym. Z okazji tego święta można przygotować zarówno prostą słodką przekąskę, jak i niezwykłe danie kuchni azjatyckiej.

Narodowy Dzień Ciastka Ryżowego w USA przypada na 29 listopada. Nie jest to święto państwowe, a nieoficjalna data gastronomiczna. Poświęcona jest ona różnorodnym potrawom z ryżu, które w poszczególnych krajach mają własne przepisy, kształty i sposoby przygotowania.

Dokładne pochodzenie tego święta nie jest znane. Według kalendarzy dat kulinarnych zaczęto je obchodzić mniej więcej w latach 2015–2016, ale nie ma wiarygodnych informacji na temat jego założyciela. Nie ustalono również, o jaki konkretnie rodzaj placka ryżowego chodziło. Dlatego 29 listopada można poświęcić na zapoznanie się z różnymi tradycjami — od zwykłych chlebków ryżowych po słodkie desery i sycące potrawy.

Skąd pochodzą placki ryżowe

Placki ryżowe nie mają jednego konkretnego miejsca pochodzenia. Jest to cała grupa potraw, które powstały w krajach, gdzie ryż był jednym z głównych produktów spożywczych. Ludzie nauczyli się przygotowywać ryż nie tylko jako dodatek, ale także mielić go na mąkę, ugniatać do uzyskania lepkiej masy, mieszać z innymi składnikami, formować placki i gotować je na parze, w wodzie lub na ogniu.

Szczególnie długą tradycję mają placki ryżowe w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. W Japonii przygotowuje się moti — wyroby z kleistego ryżu, który najpierw gotuje się na parze, a następnie długo ugniata do uzyskania elastycznej konsystencji. W Chinach znane jest nian gao — placek ryżowy, który tradycyjnie przygotowuje się z okazji obchodów Nowego Roku według kalendarza księżycowego. Jego nazwa nawiązuje do życzeń poprawy dobrobytu i sukcesów w nadchodzącym roku.

W Korei placki ryżowe nazywane są ttuk. Przygotowuje się je z różnych odmian ryżu, gotuje, gotuje na parze lub ugniata, a następnie formuje w kulki, płaskie placki lub długie pałeczki. W kraju istnieją dziesiątki odmian ttock — słodkich, słonych, z fasolą, sezamem, kasztanami i innymi dodatkami. Na Filipinach popularne są placki ryżowe puto i bibingka: przygotowuje się je z mąki ryżowej, mleka kokosowego i cukru, często zawija się je lub wykłada formy liśćmi bananowca.

W jakich krajach popularne są placki ryżowe

Najwięcej odmian placków ryżowych można znaleźć w kuchni azjatyckiej. W Japonii moti spożywa się przez cały rok, ale szczególne miejsce zajmują one podczas świąt noworocznych. Podaje się je ze słodkim nadzieniem z czerwonej fasoli, wykorzystuje w deserach lub dodaje do zup. Jedną z popularnych współczesnych wersji jest moti z lodami.

W Chinach placki ryżowe nian gao są tradycyjnym daniem na Księżycowy Nowy Rok. Przygotowuje się je w wersji słodkiej lub słonej, kroi na plasterki, smaży lub dodaje do innych potraw. W Korei ttok spożywa się zarówno jako deser, jak i jako pełnowartościowe danie. Najbardziej znanym przykładem jest ttoppoki, gdzie pałeczki ryżowe dusi się w ostrym sosie z papryką gochujang.

Na Filipinach placki ryżowe zajmują szczególne miejsce w kuchni świątecznej. Bibingku tradycyjnie przygotowuje się z mąki ryżowej i mleka kokosowego, piecze w foremkach wyłożonych liśćmi bananowca i często podaje z masłem, serem lub solonymi jajkami. W Wietnamie popularne są ban ting i ban tet — placki ryżowe z kleistego ryżu z nadzieniem, zawijane w liście. Przygotowuje się je z okazji święta Tet — wietnamskiego Nowego Roku.

Placki ryżowe i podobne do nich potrawy występują również w Indiach, Indonezji, Malezji, Tajlandii, Kambodży i innych krajach. Na przykład w Indiach przygotowuje się idli — miękkie, gotowane na parze placki z sfermentowanego ciasta na bazie ryżu i soczewicy. W krajach zachodnich wyrażenie rice cake często oznacza zupełnie inny produkt — cienki, chrupiący chlebek z spulchnionych ziaren ryżu. Właśnie takie okrągłe przekąski stały się popularne jako lekka przekąska.

Jakie składniki stosuje się do przygotowania ciast ryżowych

Głównym składnikiem jest ryż lub mąka ryżowa. Do przygotowania elastycznych deserów, w szczególności japońskiego moti i wielu koreańskich ttock, używa się ryżu kleistego. Zawiera on więcej amylopektyny, dzięki czemu po ugotowaniu staje się miękki i ciągnący. Do innych rodzajów wypieków nadaje się zwykła mąka ryżowa lub rozdrobniony ugotowany ryż. Do słodkich ciast ryżowych dodaje się cukier, miód, mleko kokosowe, mleko skondensowane, owoce, orzechy, sezam oraz pastę z czerwonej fasoli. W niektórych przepisach wykorzystuje się jajka, masło śmietankowe i mleko. Jako nadzienie do moti często wybiera się anko — słodką pastę z czerwonej fasoli azuki.

Wersje słone mogą zawierać mięso, grzyby, warzywa, owoce morza, sos sojowy, czosnek i przyprawy. W potrawach koreańskich stosuje się gochujang — gęstą, sfermentowaną pastę z czerwonej papryki. Natomiast w przypadku filipińskiej bibingki ważnymi składnikami są mleko kokosowe, cukier oraz liście bananowca, które nadają wypiekowi wyjątkowy aromat.

Ciekawostki o plackach ryżowych

W Japonii moti symbolizują dobrobyt i długowieczność. Tradycyjnie przygotowuje się je na Nowy Rok, a specjalne kompozycje z placków ryżowych — kagami moti — wykorzystuje się jako świąteczną dekorację.

Chińskie nian gao ma symboliczną nazwę. Można ją przetłumaczyć jako „rok po roku wyżej”, dlatego potrawa ta kojarzy się z życzeniami sukcesu, rozwoju i dobrobytu.

Koreańskie placki ryżowe nie zawsze są słodkie. Ttokbokki to jedna z najbardziej znanych potraw ulicznych w Korei, w której ryżowe pałeczki przygotowuje się w ostrym sosie.

Placki ryżowe przygotowuje się na różne sposoby. Gotuje się je, smaży, piecze, gotuje na parze lub ugniata w specjalnym moździerzu. Od sposobu przygotowania zależy konsystencja — od chrupiącej po bardzo ciągnącą się.

Ryzowy chlebek i tradycyjny azjatycki placek to różne produkty. Pierwszy przygotowuje się z spulchnionych ziaren, a drugi zazwyczaj z mąki ryżowej lub kleistego ryżu. Ich angielska nazwa jest taka sama, ale smak i technologia przygotowania znacznie się różnią.

Cztery przepisy na placki ryżowe z różnych krajów

1. Chrupiące wafle ryżowe z czekoladą i pastą z orzeszków ziemnych

To najprostsza opcja dla tych, którzy chcą uczcić święto bez długiego przygotowywania. Chrupiące wafle ryżowe łączą się z pastą z orzeszków ziemnych i czekoladą. Deseru nie trzeba piec, a po ostygnięciu przypomina on małe czekoladowe batoniki.

Składniki:

4 okrągłe wafle ryżowe;

100 g czarnej lub mlecznej czekolady;

3 łyżki pasty z orzeszków ziemnych;

1 łyżka stołowa miodu;

szczypta soli;

posiekane orzechy do dekoracji.

Przygotowanie:

Krakersy ryżowe połamać na małe kawałki lub pozostawić w całości, jeśli chcesz przygotować desery porcjowane. Wymieszać pastę z orzechów ziemnych z miodem i szczyptą soli. Jeśli mieszanka jest zbyt gęsta, można ją lekko podgrzać w kąpieli wodnej. Nałożyć masę z orzechów ziemnych na krakersy cienką warstwą. Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej lub w kuchence mikrofalowej, stosując krótkie impulsy. Polać nią krakersy. Posypać posiekanymi orzechami i wstawić do lodówki na 20–30 minut, aby czekolada stwardniała.

2. Koreańskie placki ryżowe ttokbokki w ostrym sosie

Ttokbokki to jedna z najbardziej znanych potraw ulicznych w Korei Południowej. Przygotowuje się ją z długich pałeczek ryżowych, które podczas duszenia stają się miękkie i sprężyste. Główną cechą charakterystyczną jest gęsty sos na bazie pasty gochujang. Ma on wyrazisty, ostry, słodkawy i lekko słony smak.

Składniki:

300 g koreańskich pałeczek ryżowych ttok;

2 łyżki pasty gochujang;

1 łyżka sosu sojowego;

1 łyżka cukru;

1 łyżeczka płatków ostrej papryki;

400 ml wody lub lekkiego bulionu;

1 mała cebula;

2 łodygi zielonej cebuli;

100 g placków rybnych (opcjonalnie);

1 jajko na twardo do podania.

Przygotowanie:

Jeśli pałeczki ryżowe są twarde, namocz je w ciepłej wodzie przez 10–15 minut. Jeśli są miękkie, ten krok można pominąć. W głębokiej patelni lub rondlu wymieszać wodę, gochujang, sos sojowy, cukier i ostry pieprz. Doprowadzić sos do wrzenia, dodać pałeczki ryżowe i pokrojoną cebulę. Gotować na średnim ogniu przez około 8–10 minut, regularnie mieszając. Dodaj pokrojone placki rybne, jeśli ich używasz, i gotuj jeszcze przez kilka minut. Sos powinien zgęstnieć, a paluszki ryżowe stać się miękkie i sprężyste. Przed podaniem posypać zieloną cebulką. Opcjonalnie dodać połówki gotowanego jajka.

3. Filipińska bibingka z mlekiem kokosowym

Bibingka to tradycyjny filipiński placek ryżowy, który cieszy się szczególną popularnością w okresie świąt Bożego Narodzenia. Przygotowuje się go z mąki ryżowej, mleka kokosowego i jajek, a piecze w foremkach wyłożonych liśćmi bananowca. Niezwykłe połączenie słodkiego ciasta z solonym serem lub jajkiem sprawia, że ten placek jest wyjątkowy.

Składniki:

200 g mąki ryżowej;

100 g cukru;

2 jajka;

200 ml mleka kokosowego;

100 ml zwykłego mleka;

1 łyżeczka proszku do pieczenia;

40 g roztopionego masła;

szczypta soli;

1 jajko solone;

50 g startego sera;

wiórki kokosowe do dekoracji;

liście bananowca do uformowania (jeśli są dostępne).

Przygotowanie:

Rozgrzać piekarnik do 180 °C. Małą formę wyłożyć liśćmi bananowca, lekko posmarować olejem. Jeśli nie ma liści, użyć papieru do pieczenia. Wymieszać mąkę ryżową, cukier, proszek do pieczenia i sól. W osobnej misce ubić jajka z mlekiem kokosowym i zwykłym. Dodać roztopione masło. Połączyć suche i płynne składniki i wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji ciasta. Przełożyć ciasto do formy. Piec około 20 minut. Następnie ułożyć na wierzchu plasterki solonego jajka i starty ser, a następnie włożyć ciasto z powrotem do piekarnika na kolejne 10–15 minut, aż wierzch nabierze złocistego koloru, a środek będzie upieczony. Przed podaniem lekko ostudzić i posypać wiórkami kokosowymi.

4. Galicyjski placek ryżowy „Koch” z jabłkami

Składniki na spód ryżowy:

180 g ryżu;

500 ml mleka;

60 g cukru;

50 g masła;

2 jajka;

10 g cukru waniliowego;

szczypta soli.

Na nadzienie jabłkowe:

5 jabłek;

40 g cukru;

1 łyżeczka mielonego cynamonu;

20 g masła;

40 g rodzynek (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

1. Ryż kilkakrotnie przepłukać, przełożyć do garnka i zalać mlekiem. Dodać szczyptę soli, doprowadzić do wrzenia i gotować na małym ogniu pod przykryciem przez około 25–30 minut. Ryż powinien się dobrze rozgotować, a masa – zgęstnieć. Następnie nieco ostudzić.

2. Do ciepłego ryżu dodać masło, cukier zwykły i waniliowy. Wymieszać. Gdy masa przestanie być gorąca, wbić jajka i ponownie dobrze wymieszać.

3. Jabłka obrać, usunąć rdzeń i pokroić w cienkie plasterki. Na patelni roztopić masło, dodać jabłka, cukier i cynamon. Duszyć przez 5–7 minut, aż lekko zmiękną. Według uznania dodać umyte rodzynki.

4. Rozgrzać piekarnik do 180 °C. Formę o średnicy 20–22 cm posmarować masłem.

5. Wyłożyć do formy połowę masy ryżowej i wyrównać. Na wierzchu równomiernie rozłożyć nadzienie jabłkowe, pozostawiając około centymetra wolnego miejsca od brzegów.

6. Przykryć jabłka pozostałą masą ryżową i wyrównać powierzchnię.

7. Piec przez 40–50 minut, aż wierzch ciasta nabierze złocistego koloru. Gotowy placek pozostawić w formie na 20–30 minut, aby się ustabilizował.

Podawanie: ciasto można podawać na ciepło lub na zimno. Przed podaniem posypuje się je cukrem pudrem lub cynamonem. Dobrze smakuje również z sosem jagodowym lub kwaśną konfiturą.

Placki ryżowe pokazują, jak różnorodnie można wykorzystać ten sam produkt. Bywają słodkie i słone, delikatne i ciągnące się, chrupiące, a nawet pikantne. Dlatego 29 listopada to świetna okazja, by spróbować nie tylko znanych nam ryżowych placków, ale także potraw, które już dawno stały się częścią tradycji kulinarnych innych krajów.

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