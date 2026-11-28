46,4% obywateli Polski chciałoby, aby pojawił się nowy premier, jeśli obecna koalicja rządząca utrzyma władzę po najbliższych wyborach parlamentarnych.

Chodzi o zastąpienie Donalda Tusk na stanowisku szefa rządu.

Według wyników sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla gazety Rzeczpospolita 29,9% respondentów sprzeciwia się zmianie premiera, a kolejne 23,7% nie ma jeszcze zdania w tej sprawie.

Najwięcej zwolenników zmiany szefa rządu jest wśród młodzieży do 24 lat — pogląd ten popiera 61% ankietowanych w tej grupie wiekowej. Najmniej — wśród Polaków w wieku od 50 lat, gdzie za zmianą premiera opowiada się 39%.

Badanie przeprowadzono w dniach 24–25 listopada 2026 r. wśród 800 internautów w wieku powyżej 18 lat.

Źródło: Rzeczpospolita.

Prezydent USA Donald Trump zareagował na krytykę polskiego premiera Donalda Tuskiego w związku z jego słowami o przyjaźni z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Jednocześnie w swoim komentarzu amerykański przywódca pomylił Tuska z prezydentem Polski Karolem Nawrockim.

W Polsce 47% respondentów nie wierzy, że obecna koalicja rządowa pod przewodnictwem Donalda Tusk pozostanie u władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

W Polsce wiceminister ds. funduszy i polityki regionalnej Jan Szyško oświadczył, że zwrócił się do premiera Donalda Tuska z prośbą o zwolnienie go ze stanowiska sekretarza stanu w ministerstwie. Szyško jest politykiem partii „Polska 2050”. Swoją prośbę ujawnił w oświadczeniu.

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