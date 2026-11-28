Komisja Europejska zaproponowała, aby do 2030 roku pozostawić obecne współczynniki do obliczania emisji CO2 niektórych hybryd typu plug-in. Chodzi o samochody zdolne przejechać na napędzie elektrycznym co najmniej 80 kilometrów. Da to producentom samochodów kolejne trzy lata, w których będą mogli deklarować niższe wartości emisji dla takich modeli, informuje RMF24.

Obliczenia zostaną zbliżone do rzeczywistej eksploatacji

Komisja Europejska planuje zmienić metodę obliczania emisji CO2, aby dokładniej odzwierciedlała faktyczne użytkowanie samochodów. Podczas testów zakłada się, że hybrydy typu plug-in pokonują znaczną część trasy na energii elektrycznej.

Jednocześnie kierowcy nie zawsze ładują takie samochody. Część z nich nie ma wygodnego dostępu do ładowania, między innymi z powodu mieszkania w budynkach wielorodzinnych, a inni wybierają silnik benzynowy, ponieważ jest to prostsze i szybsze. W rezultacie faktyczne emisje CO2 mogą być wyższe niż wartości z oficjalnych pomiarów.

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Od 2030 roku współczynniki mają być regularnie aktualizowane na podstawie danych dotyczących rzeczywistej eksploatacji takich samochodów.

Terminy wprowadzenia Euro 7 pozostają bez zmian

Propozycja Komisji Europejskiej nie oznacza odroczenia stosowania normy Euro 7. Nowe przepisy zaostrzają wymagania dotyczące substancji zanieczyszczających w spalinach, zanieczyszczeń pochodzących z hamulców i opon, a także trwałości akumulatorów pojazdów elektrycznych i hybryd.

Od 29 listopada norma Euro 7 ma obowiązywać dla nowych typów samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. Od listopada przyszłego roku wymagania będą stosowane do wszystkich nowych pojazdów tych kategorii.

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