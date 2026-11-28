Европейская комиссия предложила до 2030 года оставить действующие коэффициенты для расчета выбросов CO2 некоторых подключаемых гибридов. Речь идет об автомобилях, способных проехать на электротяге не менее 80 километров. Это даст автопроизводителям еще три года, в течение которых они смогут декларировать более низкие показатели выбросов для таких моделей, сообщает RMF24.

Расчеты приблизят к реальной эксплуатации

Еврокомиссия планирует изменить методику расчета выбросов CO2, чтобы она точнее отражала фактическое использование автомобилей. Во время испытаний предполагается, что подключаемые гибриды значительную часть пути преодолевают на электричестве.

В то же время водители не всегда заряжают такие автомобили. У части из них нет удобного доступа к зарядке, в частности из-за проживания в многоквартирных домах, а другие выбирают бензиновый двигатель, поскольку это проще и быстрее. В результате фактические выбросы CO2 могут быть выше показателей официальных измерений.

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С 2030 года коэффициенты планируют регулярно обновлять на основе данных о реальной эксплуатации таких автомобилей.

Сроки введения Euro 7 не меняются

Предложение Еврокомиссии не означает отсрочки применения стандарта Euro 7. Новые правила ужесточают требования к загрязняющим веществам в выхлопных газах, загрязнению от тормозов и шин, а также к долговечности аккумуляторов электромобилей и гибридов.

С 29 ноября стандарт Euro 7 должен распространяться на новые типы легковых и легких коммерческих автомобилей. С ноября следующего года требования будут применяться ко всем новым транспортным средствам этих категорий.

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