29 ноября в США отмечают Национальный день лимонного кремового пирога — десерта, сочетающего в себе нежную сливочную начинку, легкую кислинку цитруса и хрустящую основу. Его история связана с развитием американской кондитерской культуры, хотя корни лимонных десертов уходят в гораздо более древние времена. К празднику можно приготовить классический пирог или попробовать необычные варианты с кокосом, лавандой или другими добавками.

Национальный день лимонного кремового пирога ежегодно отмечается 29 ноября. Это не государственный праздник, а неофициальная гастрономическая дата из США. Её посвящают десерту, который особенно ценят за сочетание сладкого крема и ярко выраженного лимонного вкуса.

Точная история появления самого праздника неизвестна. Исследователям не удалось найти достоверных свидетельств о его основателе или конкретном годе учреждения. Поэтому эту дату стоит воспринимать как повод вспомнить о популярной выпечке, поделиться рецептом или испечь пирог дома. В этот день кондитерские и кулинарные сообщества могут публиковать свои вариации десерта.

Откуда появился лимонный кремовый пирог

Лимонные кремы, заварные пудинги и пироги готовили в Европе ещё в средневековье. Тогда лимон использовали не только для вкуса, но и для ароматизации блюд. Сочетание цитрусового сока, яиц и сахара давало густую кисло-сладкую начинку, которую подавали как отдельный десерт или использовали для выпечки.

Современный лимонный пирог формировался постепенно. Важную роль в его истории сыграла американская повариха и кондитер Элизабет Гудфеллоу, которая в начале XIX века работала в Филадельфии. Ей приписывают популяризацию лимонного пудинга, который подавали как самостоятельный десерт или выкладывали в тестовую основу. Именно из этой традиции развивались различные виды американских лимонных пирогов.

Отдельная ветвь этой истории — лимонный пирог с меренгой. Его современная версия сформировалась в XIX веке: нежную лимонную начинку начали сочетать с запечённой шапочкой из взбитых яичных белков. В старых рецептах такую выпечку могли называть не только лимонным пирогом с меренгой, но и лимонным кремовым или заварным пирогом. Со временем названия и рецепты разделились, хотя их часто и до сих пор путают.

В каких странах стал популярным этот десерт

Больше всего лимонный кремовый пирог ассоциируется с Соединёнными Штатами. Там он стал частью традиции домашней выпечки: его готовят на семейные праздники, подают в кафе и продают в пекарнях. Особенно распространены два варианта — с песочным основанием и заварным лимонным кремом или с крошкой из печенья и холодной сливочной начинкой.

В Великобритании и Франции также давно популярны лимонные десерты, хотя там чаще можно встретить тарт с лимонным кремом — lemon tart или tarte au citron. Он имеет тонкое тестовое основание и плотную начинку из лимонного сока, яиц, сахара и масла. От американского пирога такой тарт отличается прежде всего текстурой и способом подачи: его обычно не покрывают толстым слоем взбитых сливок.

В других странах существуют свои вариации выпечки с лимонной начинкой. В Италии популярны лимонные тарты и десерты с кремом на основе цитрусовых, а в Австралии и Канаде можно встретить американские версии лимонного пирога. В то же время не все эти блюда являются одним и тем же десертом: рецепты отличаются основой, густотой крема и начинкой. Общим остается ярко выраженный лимонный вкус, который уравновешивает сладость теста и сливок.

Какие ингредиенты используют для лимонного кремового пирога

Основу десерта обычно делают из песочного теста или измельченного печенья. Для первого варианта нужны мука, сливочное масло, сахар и яйцо, а для второго — печенье и растопленное масло. Крошку утрамбовывают в форму и охлаждают или предварительно запекают, чтобы основа стала хрустящей.

Главный компонент начинки — лимон. Используют свежий сок и мелко натертую цедру, ведь именно она придает десерту насыщенный цитрусовый аромат. К ним добавляют яйца или желтки, сахар, сливки или молоко, а для густоты — кукурузный крахмал. В некоторых рецептах используют сгущенное молоко или сливочный сыр, благодаря которым крем становится более плотным и нежным.

Для верхнего слоя чаще всего выбирают взбитые сливки или меренгу. Сливки придают мягкость и делают вкус более деликатным, тогда как меренга создает сладкую воздушную шапочку. Десерт также украшают лимонной цедрой, тонкими ломтиками цитруса, ягодами или листьями мяты. Важно не переборщить с лимонным соком: чрезмерное количество жидкости может сделать начинку слишком кислой или помешать ей загустеть.

Интересные факты о лимонном пироге

Лимонные десерты гораздо старше современного пирога. Кисло-сладкие кремы и пудинги с лимоном готовили в Европе задолго до появления знакомой нам выпечки.

Меренга имеет свою отдельную историю. Технику приготовления взбитых с сахаром яичных белков усовершенствовали в Европе в XVII веке. Именно позже её начали использовать в качестве верхнего слоя для лимонного пирога.

Лимонный кремовый пирог и лимонный пирог с меренгой — не всегда одно и то же. Первый обычно украшают взбитыми сливками, а второй — запеченными белками. Однако в исторических рецептах названия иногда пересекались.

Лимон когда-то был роскошным продуктом. В начале XIX века в США цитрусовые было проще приобрести в крупных портовых городах, в частности в Филадельфии, куда их привозили из других регионов.

Существуют и холодные варианты этого пирога. Для них используют сгущенное молоко, лимонный сок и сливки. Начинка загустевает в холодильнике, поэтому духовка для такого рецепта не нужна.

Три рецепта лимонного кремового пирога

1. Классический лимонный пирог со взбитыми сливками

Ингредиенты для основы:

200 г песочного печенья;

80 г сливочного масла.

Для начинки:

3 яйца;

150 г сахара;

2 лимона;

250 мл молока;

2 ст. л. кукурузного крахмала;

30 г сливочного масла.

Для верхнего слоя:

200 мл сливок жирностью от 30%;

1–2 ст. л. сахарной пудры;

немного лимонной цедры.

Приготовление:

Печенье измельчить в крошку, смешать с растопленным маслом и плотно выложить в форму. Запекать основу примерно 10 минут при температуре 180 °C, затем остудить. Из лимонов выжать сок и натереть цедру. Яйца взбить с сахаром, добавить крахмал, молоко, лимонный сок и цедру. Перелить смесь в сотейник и нагревать на небольшом огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Не доводить до активного кипения. Снять с огня, добавить сливочное масло и перемешать до однородности. Выложить начинку на основу и охладить. Сливки взбить с сахарной пудрой до устойчивой пышной массы. Распределить их поверх пирога и украсить цедрой. Перед подачей поставить десерт в холодильник как минимум на 3–4 часа.

2. Лимонный пирог с кокосовой основой и белым шоколадом

Этот вариант понравится тем, кто хочет попробовать что-то более интересное, чем классическая выпечка. Кокос придает основе легкую ореховую сладость, а белый шоколад делает лимонный крем более бархатистым. Благодаря контрасту сладкого кокоса и кисловатой начинки десерт не кажется слишком приторным.

Ингредиенты для основы:

150 г кокосовой стружки;

100 г измельчённого песочного печенья;

80 г сливочного масла;

1 ст. л. сахара.

Для начинки:

200 г белого шоколада;

200 мл сливок;

100 г сливочного сыра;

сок 1 большого лимона;

цедра 1 лимона.

Для украшения:

кокосовая стружка;

тонкие ломтики лимона или лайма.

Приготовление:

Кокосовую стружку слегка подсушить на сухой сковороде, чтобы она стала более ароматной. Смешать с крошкой печенья, сахаром и растопленным маслом. Выложить смесь в форму, сформировать дно и бортики. Поставить в холодильник на 30 минут или запечь 8–10 минут при температуре 170 °C и полностью остудить. Белый шоколад растопить на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке. Сливки подогреть, но не кипятить, и постепенно смешать с шоколадом. Добавить сливочный сыр, лимонный сок и цедру. Перемешать до получения гладкого крема, вылить на кокосовую основу. Поставить пирог в холодильник как минимум на 5–6 часов, чтобы начинка застыла. Перед подачей украсить кокосовой стружкой и ломтиками цитрусовых.

3. Лимонный кремовый пирог с лавандой и мёдом

Это более ароматная и необычная версия десерта. Лаванда придаёт лёгкие цветочные нотки, а мёд смягчает кислинку лимона. Важно использовать только пищевую лаванду и не добавлять её слишком много, иначе пирог может приобрести слишком резкий парфюмерный аромат.

Ингредиенты для основы:

200 г песочного печенья;

80 г сливочного масла.

Для начинки:

3 яйца;

120 г меда;

100 мл лимонного сока;

цедра 2 лимонов;

150 мл сливок;

1 ч. л. пищевой сушеной лаванды;

1 ст. л. кукурузного крахмала.

Для украшения

взбитые сливки;

немного меда;

несколько цветков пищевой лаванды.

Приготовление:

Печенье измельчить, смешать с растопленным маслом и выложить в форму. Запекать 10 минут при температуре 180 °C, затем остудить. Сливки подогреть вместе с лавандой, не доводя до кипения. Снять с огня, накрыть и оставить на 10–15 минут, чтобы сливки впитали аромат. После этого процедить. Яйца взбить с мёдом, добавить лимонный сок, цедру, крахмал и ароматизированные сливки. Перемешать до однородности. Вылить начинку на основу и выпекать примерно 25–30 минут при температуре 160 °C. Середина может немного дрожать — после остывания крем уплотнится. Полностью остудить пирог, а затем поставить в холодильник на несколько часов. Перед подачей украсить взбитыми сливками, небольшим количеством меда и несколькими цветками лаванды.

День лимонного кремового пирога — повод вспомнить, насколько разнообразными могут быть десерты из простых продуктов. Классический вариант подойдет поклонникам привычных вкусов, а кокосовая основа или лавандовый крем помогут открыть блюдо по-новому. Главный секрет такого пирога — баланс: лимон должен придавать выраженную кислинку, но не перебивать нежность крема.

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