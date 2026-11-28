28 ноября в Молдове зафиксировали вторжение в воздушное пространство беспилотника на фоне российских атак на Украину.

Аппарат пролетел вблизи поселка Крокмаз в Штефан-Водском районе.

По данным Министерства обороны Молдовы, дрон обнаружили в 14:58. Уже в 15:00 он покинул воздушное пространство страны, двигаясь в направлении Украины.

В молдавском оборонном ведомстве заявили, что Центр воздушных операций продолжает мониторинг воздушного пространства во взаимодействии с соответствующими органами и международными партнерами.

Источник: Министерство обороны Молдовы.

Вечером 17 ноября в Молдове сообщили о падении беспилотника и звуках взрывов сразу в трёх районах — Кишинёве, Оргеевском и Флорештском. На места выехали взрывотехники, которые должны проверить сообщения и выяснить, что именно произошло. Ранее в этот день молдавские власти уже фиксировали нарушение воздушного пространства дронами и временно закрывали небо над страной.

Две российские крылатые ракеты «Бандероль» нарушили воздушное пространство Молдовы утром 11 ноября. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Утром 11 ноября две российские крылатые ракеты типа «Бандероль» вошли в воздушное пространство Молдовы на фоне массированных атак РФ по Украине. Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы.

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