Вечером 27 ноября над аэропортом Кёльн/Бонн в Германии был замечен неизвестный беспилотник. Из-за этого инцидента все взлёты и посадки были приостановлены примерно на два с половиной часа.

Дрон заметили незадолго до 22:00. Администрация аэропорта после этого временно приостановила авиасообщение, а немецкая служба управления воздушным движением (Deutsche Flugsicherung) приступила к расследованию обстоятельств.

Около 00:30 28 ноября тревогу отменили, после чего аэропорт возобновил работу.

Обстоятельства появления беспилотника остаются неизвестными. Администрация аэропорта и служба управления воздушным движением не сообщили дополнительных подробностей.

Источник: WELT.

Норвежская полиция в четверг, 6 ноября, закрыла расследование по поводу подозрительных дронов, которые привели к закрытию аэропорта Осло в сентябре 2025 года. Причиной стало «недостаточность доказательств» присутствия беспилотников.

Беспилотники, которые парализовали работу аэропорта Мюнхена вечером 3 октября, оказались военными дронами.

Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири резко раскритиковал ЕС за недостаточную защиту европейских аэропортов и заявил, что несанкционированные дроны, нарушающие воздушное движение, следует сбивать.

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