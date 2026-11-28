Президент Мексики Клаудия Шейнбаум раскритиковала решение американских властей открыть «горячую линию» для сообщений о деятельности наркокартелей в стране. Она назвала такую инициативу вмешательством во внутренние дела Мексики.

Во время пресс-конференции в пятницу Шейнбаум подчеркнула, что сотрудничество Мексики с Соединенными Штатами должно происходить на равноправных условиях.

«Мы четко дали понять, что наши отношения с Соединенными Штатами основаны на координации, а не на подчинении», — заявила президент.

Она также сообщила, что передала послу США в Мексике Рону Джонсону официальную ноту протеста. Шейнбаум резко раскритиковала создание американской «горячей линии», считая это формой вмешательства в дела страны.

«Мы должны высказывать свои мнения; более того, это наш долг, поскольку мы обязаны защищать свой суверенитет», — подчеркнула она.

В среду Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) объявило о запуске каналов связи, через которые граждане Мексики смогут анонимно сообщать о людях, государственных чиновниках и сетях отмывания денег, связанных с наркокартелем «Синалоа».

Ранее Соединённые Штаты признали эту мексиканскую преступную группировку террористической организацией.

Инициатива DEA обострила длительный спор между Вашингтоном и Мехико о том, кто имеет право принимать меры против наркокартелей на территории Мексики.

В то же время президент Ассоциации журналистов штата Синалоа Хуан Мануэль Партида Вальдес приветствовал появление американской «горячей линии». Он стал одним из первых, кто воспользовался ею и отправил сообщение в четверг.

Об этом сообщает Euronews.

Напомним, в сети распространяется видео, на котором, вероятно, запечатлены члены мексиканских наркокартелей, участвующие в боевых действиях в Украине. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что власти проверят подлинность записи. По её словам, мексиканцев могли завербовать частные военные структуры, армия или правительство.

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