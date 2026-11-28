墨西哥总统克劳迪娅·谢恩鲍姆批评了美国当局开设“热线”以接收有关该国毒品集团活动的举报的决定。她称此举是干涉墨西哥内政。

在周五的新闻发布会上，谢恩鲍姆强调，墨西哥与美国之间的合作应在平等的基础上进行。

“我们已明确表示，我们与美国的关系基于协调，而非从属，”总统表示。

她还表示，已向美国驻墨西哥大使罗恩·约翰逊递交了正式抗议照会。谢恩鲍姆严厉批评了美国设立“热线”的做法，认为这是干涉墨西哥内政的一种形式。

“我们必须表达自己的观点；更重要的是，这是我们的责任，因为我们必须捍卫自己的主权，”她强调道。

周三，美国缉毒局（DEA）宣布开通了沟通渠道， 墨西哥公民可通过这些渠道匿名举报与“锡那罗亚”贩毒集团有关联的人员、政府官员及洗钱网络。

此前，美国已将该墨西哥犯罪集团认定为恐怖组织。

DEA的这一举措加剧了华盛顿与墨西哥城之间关于谁有权在墨西哥境内对贩毒集团采取行动的长期争端。

与此同时，锡那罗亚州记者协会主席胡安·曼努埃尔·帕尔蒂达·瓦尔德斯对美国“热线”的开通表示欢迎。他成为首批使用该热线的人之一，并于周四发送了举报信息。

据欧洲新闻台（Euronews）报道。

需要指出的是，网络上流传着一段视频，其中疑似记录了参与乌克兰战事的墨西哥贩毒集团成员。 墨西哥总统克劳迪娅·谢恩鲍姆表示，当局将核实该视频的真实性。据她称，这些墨西哥人可能是被私营军事组织、军队或政府招募的。

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