在捷克布拉格的俄罗斯大使馆前举行了一场反对加里宁格勒州军事化的示威活动。加里宁格勒州是位于波兰和立陶宛之间的俄罗斯飞地。这场以“不要波罗的海战争”为口号的活动由波罗的海共和党组织，RMF24报道。

组织者的声明

组织者认为，作为侵略国的俄罗斯联邦当局正在利用该地区向欧洲施压，没有考虑当地居民的利益。该党主席瓦季姆·彼得罗夫对捷克通讯社ČTK表示，该州居民不希望被俄罗斯联邦当局利用。

彼得罗夫表示，该地区居民不希望与欧洲发生战争，并反对被联邦政府利用。他还指出，自己出生于加里宁格勒州，并指责莫斯科在不考虑当地社区意见的情况下作出该地区军事化的决定。

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这名政治人物表示，该州居民拥有自己的波罗的海身份认同。活动参与者还提到了有关可能进一步部署导弹武器的报道，以及与制裁有关的经济问题。

波罗的海共和党

彼得罗夫称俄罗斯当局关于无人机袭击波罗的海舰队基地的说法是一场挑衅。波罗的海共和党是一个与加里宁格勒州有关的小型地区主义运动。该运动的活动人士称，该运动目前主张所谓“波罗的海共和国”完全独立。

该运动于1993年出现，2003年加里宁格勒一家法院裁定将其解散。活动人士称，此后该运动继续以非正式方式开展活动，近年来主要在俄罗斯境外活动。根据美国分析中心CEPA的数据，俄罗斯一家法院于2024年认定该运动为“极端主义”组织，随后其被列入俄罗斯恐怖组织名单。

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