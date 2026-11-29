W Pradze, w Czechach, przed ambasadą Rosji odbyła się demonstracja przeciwko militaryzacji obwodu kaliningradzkiego — rosyjskiej eksklawy między Polską a Litwą. Akcję pod hasłem „Nie dla wojny na Bałtyku” zorganizowała Bałtycka Partia Republikańska, informuje RMF24.

Oświadczenia organizatorów

Zdaniem organizatorów władze Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, wykorzystują region do wywierania presji na Europę, nie uwzględniając interesów jego mieszkańców. Przewodniczący partii Wadim Pietrow powiedział czeskiej agencji ČTK, że mieszkańcy obwodu nie chcą być wykorzystywani przez federalne władze Rosji.

Pietrow oświadczył, że mieszkańcy regionu nie chcą wojny z Europą i sprzeciwiają się wykorzystywaniu ich przez rząd federalny. Zaznaczył również, że urodził się w obwodzie kaliningradzkim, i oskarżył Moskwę o podejmowanie decyzji w sprawie militaryzacji regionu bez uwzględniania opinii lokalnej społeczności.

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Według polityka mieszkańcy obwodu mają własną bałtycką tożsamość. Uczestnicy akcji wspomnieli również o doniesieniach dotyczących możliwego dalszego rozmieszczania uzbrojenia rakietowego oraz problemów gospodarczych związanych z sankcjami.

Bałtycka Partia Republikańska

Pietrow nazwał prowokacją twierdzenia rosyjskich władz o ataku dronów na bazę Floty Bałtyckiej. Bałtycka Partia Republikańska jest niewielkim ruchem regionalistycznym związanym z obwodem kaliningradzkim. Według jej aktywistów ruch opowiada się obecnie za pełną niepodległością tak zwanej Republiki Bałtyckiej.

Ruch powstał w 1993 roku, a w 2003 roku sąd w Kaliningradzie orzekł jego likwidację. Aktywiści twierdzą, że po tym kontynuował on nieformalną działalność, a w ostatnich latach działa głównie poza Rosją. Według amerykańskiego ośrodka analitycznego CEPA rosyjski sąd w 2024 roku uznał ruch za organizację „ekstremistyczną”, a następnie został on wpisany na rosyjską listę organizacji terrorystycznych.

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