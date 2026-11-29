Kierowca Mercedesa Kimi Antonelli wygrał Grand Prix Kataru. Drugi na mecie był jego zespołowy kolega George Russell, a trzecie miejsce zajął Oscar Piastri z McLarena. Według Interia Sport Antonelli wyprzedził Russella na mecie o niemal 30 sekund.

Russell startował z pole position

Russell rozpoczynał wyścig z pole position, wygrywając wszystkie segmenty kwalifikacji. Antonelli startował z drugiego miejsca, dalej znajdowali się Lando Norris i Oscar Piastri z McLarena, a także kierowcy Red Bulla Isack Hadjar i Max Verstappen.

Po starcie Russell utrzymał prowadzenie, choć Antonelli trzymał się blisko. Po dziesięciu okrążeniach różnica między dwoma kierowcami Mercedesa wynosiła mniej niż sekundę. Do 20. okrążenia obaj odbyli już pit stopy i ponownie jechali na dwóch pierwszych pozycjach, a przewaga Russella sięgnęła niemal ośmiu sekund.

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Antonelli objął prowadzenie na 35. okrążeniu

Na 35. okrążeniu Russell zjechał do boksów, po czym liderem został Antonelli. Włoski kierowca utrzymał pierwszą pozycję do mety. Około 50. okrążenia jego przewaga nad zespołowym kolegą przekraczała 20 sekund. Publikacja podała, że Russell miał problemy z bolidem podczas wyścigu.

Verstappen i Norris nie znaleźli się w pierwszej trójce

Max Verstappen i Lando Norris zakończyli Grand Prix poza podium. Interia Sport informuje również, że Verstappen zapewnił już sobie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu.

Wyścigu nie ukończyli Lindblad, który wycofał się na 14. okrążeniu, Fernando Alonso — na 37., a także Stroll. Jego wycofanie się na 41. okrążeniu było 14. nieukończonym startem w sezonie po 22 z 23 wyścigów.

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