Polska skoczkini narciarska Anna Twardosz zajęła 13. miejsce w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Hinzenbach w Austrii. Po pierwszej serii była szósta, a po drugiej spadła na 13. pozycję.

Szóste miejsce po pierwszej próbie

W pierwszej serii Twardosz skoczyła 84 metry i otrzymała 108,5 punktu. Liderką w tamtym momencie była Słowenka Nika Prevc, która uzyskała 89,5 metra i zdobyła 122,2 punktu. Drugie miejsce zajmowała Austriaczka Lisa Eder, a trzecia była Niemka Agnes Reisch.

W serii finałowej Polka wylądowała na 82. metrze. Za tę próbę otrzymała 97,6 punktu, a jej łączna nota wyniosła 206,1 punktu. Według Interia Sport wystarczyło to do zajęcia 13. pozycji.

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Zwycięstwo Niki Prevc

Zwyciężczynią zawodów została Nika Prevc. W drugiej serii skoczyła 88 metrów i zakończyła turniej z łączną notą 235,7 punktu. Drugie miejsce zajęła Lisa Eder z wynikiem 233,5 punktu, a trzecia była Agnes Reisch.

Dzień wcześniej Twardosz zajęła piąte miejsce w Hinzenbach — był to jej najlepszy wynik w karierze oraz rekordowy występ polskiej kobiecej reprezentacji w Pucharze Świata. W kwalifikacjach do niedzielnego konkursu była dziewiąta. Inna polska skoczkini, Kamila Karpiel, zajęła 56. pozycję w kwalifikacjach i nie awansowała do konkursu głównego.

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