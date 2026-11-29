波兰跳台滑雪选手安娜·特瓦尔多什在奥地利欣岑巴赫举行的跳台滑雪世界杯比赛中获得第13名。首轮过后她排名第六，第二轮结束后降至第13位。

首跳后位列第六

首轮中，特瓦尔多什跳出84米，得到108.5分。当时领跑的是斯洛文尼亚选手妮卡·普雷夫茨，她跳出89.5米，得到122.2分。奥地利选手莉萨·埃德尔位居第二，德国选手阿格内斯·赖施排名第三。

决赛轮中，这名波兰选手落在82米处。这一跳她得到97.6分，总分为206.1分。据Interia Sport报道，这一成绩足以让她获得第13名。

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妮卡·普雷夫茨夺冠

妮卡·普雷夫茨赢得比赛。她在第二轮跳出88米，以235.7分的总成绩结束本次赛事。莉萨·埃德尔以233.5分获得第二名，阿格内斯·赖施位列第三。

前一天，特瓦尔多什在欣岑巴赫获得第五名——这是她职业生涯的最佳成绩，也是波兰女子国家队在世界杯上的创纪录表现。在周日比赛的资格赛中，她排名第九。另一名波兰跳台滑雪选手卡米拉·卡尔皮耶尔在资格赛中位列第56名，未能晋级正赛。

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