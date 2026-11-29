德国国防部长鲍里斯·皮斯托瑞斯在与乌克兰国防部长叶夫根尼·赫马拉的闭门会晤中警告称， 称乌克兰对波罗的海地区俄罗斯目标的袭击范围扩大，将带来局势升级的风险，并可能动摇德国对乌克兰军事援助的支持。

《明镜》周刊援引其消息来源报道了这一消息。据记者透露，在2026年11月21日乌克兰军队在芬兰湾击中俄罗斯货轮 “斯巴达二号”号货船后，德国政府曾在不同层级呼吁基辅保持克制。据乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基称，该船当时正运载武器。

与此同时，德国政界人士对这类行动的立场存在分歧：社民党（SPD）党团外交政策发言人阿迪斯·阿赫梅托维奇呼吁在波罗的海地区保持格外谨慎，以维护沿岸国家的安全和航行自由。 而基民盟/基社盟联盟的代表，特别是于尔根·哈特和联邦议院国防委员会主席托马斯·罗韦坎普， 则支持乌克兰有权对俄罗斯军舰及运送武器的船只采取行动，并强调呼吁克制可能会为侵略者创造一个进行军事后勤补给的安全空间。

来源：《明镜》周刊报道。

11月24日，爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔表示，乌克兰已收到警告，称对俄罗斯油轮的袭击可能导致波罗的海发生环境污染。

俄罗斯外交部指责爱沙尼亚协助乌克兰对俄罗斯西北部的袭击，并威胁称将与这个波罗的海国家发生直接军事冲突。

爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔表示，该地区各国应习惯并做好准备，应对乌克兰无人机对波罗的海俄罗斯船只发动的新一轮袭击。

2026年11月22日（周日）， 爱沙尼亚外交部长马尔古斯·察赫克纳表示。

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