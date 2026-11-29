Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе закрытой встречи со своим украинским коллегой Евгением Хмарой предупредил, что расширение украинских атак на российские цели в Балтийском море создает риск эскалации и может подорвать поддержку немецкой военной помощи Украине.

Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственные источники. По информации журналистов, немецкое правительство на различных уровнях призвало Киев к сдержанности после того, как 21 ноября 2026 года украинские военные поразили в Финском заливе российское грузовое судно «Спарта II», которое, по заявлению президента Владимира Зеленского, перевозило оружие.

В то же время среди немецких политиков позиции по поводу таких операций разделились: представитель фракции СДПГ по вопросам внешней политики Адис Ахметович призвал к особой осторожности в Балтийском регионе для обеспечения безопасности прибрежных государств и свободы судоходства. В свою очередь представители блока ХДС/ХСС, в частности Юрген Гардт и председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Томас Рёвекамп, поддержали право Украины действовать против российских военных кораблей и транспорта с оружием, подчеркнув, что призывы к сдержанности рискуют создать для агрессора безопасное пространство для военной логистики.

Источник: публикация издания Spiegel.

24 ноября премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Украина получила предупреждение о риске экологического загрязнения Балтийского моря в результате атак на российские нефтяные танкеры.

Министерство иностранных дел России обвинило Эстонию в содействии украинским атакам на северо-запад РФ и пригрозило балтийской стране прямым военным столкновением.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что странам региона следует привыкать и быть готовыми к новым атакам украинских беспилотников на российские суда в Балтийском море.

Удар беспилотников по российскому сухогрузу Sparta II в Финском заливе является побочным следствием агрессивной войны России и реализацией права Украины на самооборону, заявил в воскресенье, 22 ноября 2026 года, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

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