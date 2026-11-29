Польский боксер Павел Брах досрочно победил представителя Таиланда Сакду Руамтхама в четвертьфинале Кубка мира по боксу в Ташкенте, Узбекистан. Поединок в весовой категории до 60 кг завершился через 72 секунды после удара поляка правой рукой в область печени соперника, сообщает Interia Sport.

Удар по корпусу завершил бой

В начале поединка боксеры действовали осторожно и преимущественно присматривались друг к другу. На 66-й секунде Брах нанес правый удар по корпусу Руамтхама. Таец еще несколько секунд пытался продолжать бой, однако затем подал знак, что нуждается в паузе, и направился в свой угол.

По данным издания, Руамтхам почувствовал сильную боль и испытывал проблемы с дыханием. Рефери из Алжира Атмен Лазири сначала хотел отправить тайского боксера в угол для оказания медицинской помощи, но увидел, что тот не может самостоятельно двигаться, и остановил поединок.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Медаль и соперник в полуфинале

Победа гарантировала Браху как минимум бронзовую медаль финального турнира Кубка мира. До этого поляк занимал 12-е место в рейтинге World Boxing в категории до 60 кг, разделяя эту позицию с Руамтхамом.

В полуфинале Брах встретится с 20-летним узбекистанцем Самандаром Олимовым. Его соперник ранее становился чемпионом Азии среди юниоров и спортсменов до 22 лет, а также выиграл финал Кубка мира в прошлом году в индийском Грейтер-Нойде.

Руамтхам является бронзовым призером чемпионата Азии этого года и четвертьфиналистом Азиатских игр. Финальные соревнования Кубка мира проходят в Узбекистане.

Читай нас в