В США Chicago Fire, за который выступает Роберт Левандовский, проиграл Charlotte FC со счётом 1:2 и выбыл в первом раунде плей-офф MLS. Матч состоялся на стадионе Bank of America. Как сообщает Interia Sport, для польского нападающего это был первый сезон в MLS.

Charlotte FC выиграл оба матча

Charlotte FC выиграл оба матча противостояния с одинаковым счётом 2:1. В предыдущей игре Chicago Fire уступил в добавленное время, а во встрече на Bank of America Stadium команда из Шарлотта вновь одержала победу после окончания основного времени.

После перерыва футболисты Chicago Fire отыграли отставание, и матч приближался к серии пенальти. Однако решающим для Charlotte FC стал 22-летний Идан Токломати.

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Тренер извинился перед болельщиками

Главный тренер Chicago Fire Грегг Берхалтер после матча заявил Apple TV, что главным различием между командами в обеих встречах стало добавленное время. Он также отметил, что его команда лучше провела второй тайм, но этого не хватило для победы.

Берхалтер извинился перед болельщиками за вылет в первом раунде плей-офф. По его словам, Chicago Fire имел более высокие ожидания от сезона, однако команде необходимо перегруппироваться и вернуться.

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