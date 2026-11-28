Польша продлила действие буферной зоны вдоль границы с Беларусью ещё на 90 дней. Новые ограничения вступят в силу 30 ноября и будут действовать в течение декабря, января и февраля.

Это будет уже десятое продление запрета на пребывание в приграничной зоне, непосредственно прилегающей к польско-белорусской границе.

В польском Министерстве внутренних дел объяснили это решение сохранением угроз, связанных с миграционным давлением на этом участке границы.

По данным польских властей, с начала 2026 года по 8 ноября было зафиксировано 482 попытки незаконного пересечения государственной границы со стороны Беларуси.

Источник: RMF24.

Польша планирует создать бесполетную зону вдоль восточной границы, в частности вблизи Украины. Ожидается, что соответствующее решение может вступить в силу в конце декабря 2026 года или в начале января 2027-го. В польском Минобороны поясняют, что это поможет военным быстрее выявлять воздушные угрозы и принимать решения об их перехвате.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает высылку российского посла как один из возможных дипломатических шагов в случае дальнейших инцидентов с нарушением польского воздушного пространства, однако пока принимать такое решение не планирует.

Польские военные не всегда перехватывают российские ракеты, нарушающие воздушное пространство страны. Если цель летит в сторону леса или поля, её падение может быть менее опасным, чем сбивание, ведь обломки способны разлететься на значительную территорию.

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