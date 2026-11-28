Не менее 21 человека, в том числе пятеро детей, погибли в результате авиаудара вооруженных сил Мьянмы по дому, где проходила свадьба, в населенном пункте Мобье на востоке страны. Еще более 40 человек получили ранения, сообщает RMF24 со ссылкой на AFP.

Число погибших выросло

Сотрудник фонда Nway Oo Yaung Chi, который помогает людям, перемещенным из-за гражданской войны в Мьянме, подтвердил AFP информацию о 21 погибшем. Ранее агентство со ссылкой на свидетеля спасательной операции сообщало о 17 жертвах.

Очевидец рассказал AFP, что услышал неподалеку звук самолета, а после взрыва увидел густой дым над местом удара. Агентство отметило, что на данном этапе не могло независимо проверить фотографии и свидетельства очевидца.

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Сообщения о нападении в регионе Магуэй

По данным Reuters, в четверг в населенном пункте Синбаунгве в регионе Магуэй в результате действий правительственных сил погибли не менее 30 человек. Агентство сослалось на свидетелей и оппозиционное Правительство национального единства Мьянмы. По этим данным, целями были школа и монастырь, где в момент бомбардировки проходила религиозная церемония.

Оппозиционное правительство заявило, что во время этого нападения были применены авиабомбы, 14 артиллерийских снарядов и семь дронов-камикадзе. По его подсчетам, с 1 февраля 2021 года до конца октября 2026 года правительственные силы нанесли 15 327 авиаударов, в результате которых погибли 6467 мирных жителей. В Мьянме с 2021 года продолжается гражданская война, начавшаяся после военного переворота и отстранения Аун Сан Су Чжи от власти.

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