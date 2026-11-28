Польский лыжник Камиль Буры занял 11-е место в классическом спринте на стартовом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке. 31-летний спортсмен впервые в карьере вышел в полуфинал соревнований такого уровня, сообщает Interia Sport.

12-е место в квалификации

В субботу, 28 ноября, лыжники и лыжницы соревновались в спринте классическим стилем. Буры прошел квалификацию с 12-м результатом — 2 минуты 36,15 секунды. От победителя отбора Ларса Хеггена он отстал на 3,42 секунды.

В четвертьфинальном забеге поляк финишировал вторым, что позволило ему продолжить выступление в полуфинале. Выход в двенадцатку сильнейших стал лучшим результатом Буры в карьере на Кубке мира.

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Полуфинал и итоговый результат

В полуфинале Буры соревновался с французом Жюлем Шаппазом, швейцарцем Валерио Грондом, шведом Джорджем Эрссоном, норвежцем Ларсом Агнаром Йельмесетом и итальянцем Симоне Мочеллини. Польский спортсмен занял пятое место в своем забеге, проиграв Шаппазу 5,7 секунды, и не квалифицировался в финал с участием шести лыжников.

В решающий забег вышли четыре представителя Норвегии, а также лыжники из Италии и Франции. Соревнования в Руке продлятся до воскресенья, когда запланированы мужская и женская гонки на 20 км свободным стилем. В следующие выходные Кубок мира продолжится в норвежском Тронхейме.

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