Футбольный тренер Пеп Гвардиола заявил, что не вернется в «Барселону» на должность главного тренера. Об этом он сказал в интервью официальному журналу немецкой Бундеслиги, сообщает Interia Sport.

Заявление о «Барселоне»

Во время разговора Гвардиолу спросили, возможно ли его возвращение в Бундеслигу. Отвечая, он также упомянул каталонский клуб, который тренировал ранее.

«Не знаю, вернусь ли я в Бундеслигу. Я до сих пор поддерживаю контакт с Ули Хёнессом и Карл-Хайнцем Румменигге, но стоит ли возвращаться в бывший клуб? Я, например, не вернусь в “Барселону”», — сказал тренер.

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Связь с Бундеслигой

Гвардиола работал главным тренером мюнхенской «Баварии» в 2013–2016 годах. По его словам, сейчас у него больше времени смотреть матчи Бундеслиги, и преимущественно он следит за «Баварией».

Тренер положительно отозвался о нынешнем наставнике мюнхенского клуба Венсане Компани, который ранее был капитаном «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы. Он назвал Компани «фантастическим тренером» и отметил, что после него команду возглавит другой молодой специалист.

По мнению Гвардиолы, молодые тренеры не боятся вызовов, обладают энергией и энтузиазмом и стремятся проявить себя в футболе.

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