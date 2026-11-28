28 ноября в США отмечают Национальный день французских тостов — National French Toast Day. Это блюдо готовят в разных уголках мира, хотя его название вовсе не означает, что оно зародилось во Франции. Когда-то французские тосты были простым способом использовать черствый хлеб, а сегодня их подают с ягодами, карамелью, шоколадом, сыром и даже необычными начинками.

National French Toast Day приходится на 28 ноября. Это не государственный праздник и не официальный выходной в США, а гастрономическая дата, посвящённая популярному блюду для завтрака и бранча. В этот день американцы готовят французские тосты дома, заказывают их в кафе и делятся любимыми рецептами.

Точную дату учреждения праздника и имя его инициатора установить не удалось. По данным кулинарного справочника CooksInfo, одно из самых ранних упоминаний о Национальном дне французских тостов в прессе датируется 28 ноября 2005 года. Тогда о нём написали американские газеты. С тех пор инициативу подхватили кулинарные сайты и календари гастрономических праздников.

Для этого дня нет обязательных традиций. Кто-то готовит классические тосты с корицей и кленовым сиропом, кто-то экспериментирует с начинками, а кто-то устраивает семейный завтрак. В соцсетях блюдами делятся с хэштегом #NationalFrenchToastDay. Главная идея проста — вспомнить о любимом завтраке и попробовать новый вариант знакомого блюда.

Откуда появились французские тосты

Несмотря на название, французские тосты нельзя считать исключительно французским блюдом. Подобный способ приготовления хлеба был известен ещё в Древнем Риме. В кулинарном сборнике, который связывают с римским гурманом Апицием, есть рецепт под названием aliter dulcia — «другое сладкое блюдо». В нём кусочки белого хлеба предлагалось смочить в молоке, обжарить в масле и полить мёдом. В той древней версии не было привычного для современного рецепта яичного кляра, но сама идея уже напоминала французские тосты.

В средневековой Европе похожие блюда готовили в разных странах. Это был практичный способ не выбрасывать хлеб, который уже потерял свежесть. Черствые ломтики становились мягче после замачивания в молоке или яйцах, а во время жарки приобретали золотистую корочку. Так обычные остатки еды превращались в сытный завтрак или десерт.

Во Франции блюдо получило название pain perdu, что переводится как «потерянный хлеб». Так называли черствый хлеб, который иначе мог бы пропасть. Его пропитывали молоком, сливками или яичной смесью, а затем обжаривали. Французские кулинарные книги сохранили рецепты подобного блюда, в частности под названием tostées dorées — «золотистые тосты».

Английское название French toast появилось значительно позже. Одно из ранних упоминаний этого словосочетания датируется 1660 годом. В США это название стало известным в XIX веке: его зафиксировали в американских кулинарных изданиях, в частности в энциклопедии еды и напитков 1871 года. Существует популярная история, будто бы блюдо назвали в честь американского трактирщика Джозефа Френча, который в XVIII веке якобы готовил French’s toast. По этой версии, апостроф в названии со временем пропал. Однако надёжных исторических подтверждений этой истории нет, а похожие рецепты существовали задолго до появления этой легенды.

В каких странах популярны французские тосты

Подобные блюда есть в кулинарных традициях многих стран. Рецепты отличаются названием, видом хлеба, способом приготовления и начинками. Где-то их подают как сладкий десерт, а где-то — как сытное соленое блюдо.

Франция — pain perdu. Французский вариант готовят из черствого белого хлеба или булочки. Ломтики вымачивают в молоке или сливках, обмакивают в яйцо и обжаривают на масле. Сверху добавляют сахар, корицу, фрукты или варенье. Иногда блюдо подают с карамелизованными яблоками.

Испания — torrijas. Это один из самых известных родственников французского тоста. Испанские торрихас особенно популярны во время Страстной недели перед Пасхой. Хлеб вымачивают в молоке, которое предварительно подогревают с корицей и цедрой лимона, затем обмакивают в яйцо и обжаривают. Готовые ломтики посыпают сахаром с корицей или поливают медом. В некоторых рецептах вместо молока используют вино.

Португалия — rabanadas. Португальские рабанады часто готовят на Рождество. Для них используют специальный хлеб или обычную белую булку, которую нарезают толстыми ломтиками. Их пропитывают молоком или вином, обмакивают в яйцо и обжаривают. В конце добавляют сахар с корицей или сироп.

Германия — Arme Ritter. Название этого блюда переводится как «бедные рыцари». Оно известно по крайней мере с XIV века. Его готовят из хлеба, смоченного в молоке и яйцах, а затем обжаренного до золотистой корочки. Подают с сахаром, вареньем или фруктами. Название намекает на то, что блюдо было доступно даже тогда, когда не было денег на дорогие продукты.

Великобритания — eggy bread. Британцы называют подобное блюдо «яичным хлебом». В отличие от американского сладкого варианта, его часто готовят без сахара и корицы. Ломтики хлеба обмакивают в яйцо и обжаривают, а затем подают с беконом, колбасками или фасолью. То есть это может быть полноценный соленый завтрак.

Гонконг — французский тост по-гонконгски (Hong Kong-style French toast). Здесь французский тост превратили в сытный десерт. Два ломтика хлеба смазывают арахисовой пастой или джемом, складывают вместе, окунают в яйцо и обжаривают во фритюре. Сверху кладут кусочек масла и поливают сгущённым молоком или сиропом. Такой вариант часто подают в местных чайных кафе.

Какие ингредиенты нужны для французских тостов

В классическом рецепте нет сложных или дорогих продуктов. Основу составляют хлеб, яйца и молоко. Именно они создают мягкую серединку и румяную корочку. Для приготовления обычно используют:

белый хлеб, батон, бриошь или булочку;

куриные яйца;

молоко или сливки;

сливочное масло или растительное масло для жарки;

сахар;

корица;

ваниль или ванильный сахар;

щепотку соли.

Для подачи подойдут мед, кленовый сироп, джем, шоколад, свежие ягоды, бананы, яблоки, орехи, взбитые сливки или мороженое. Если хочется соленого варианта, можно использовать сыр, ветчину, бекон, зелень или авокадо. Важную роль играет сам хлеб. Лучше всего подходит тот, который полежал день или два. Он немного подсох и может впитать яично-молочную смесь, не разваливаясь в руках. Слишком свежий мягкий хлеб быстро размокает, поэтому готовые тосты могут получиться кашеобразными внутри.

Еще одна деталь — не стоит слишком долго держать ломтики в смеси. Тонкому хлебу достаточно нескольких секунд, а толстому ломтику можно дать чуть больше времени. Жарить лучше на умеренном огне: тогда корочка подрумянится, а середина успеет прожариться.

Три рецепта французских тостов

Французские тосты легко приготовить дома даже без особого кулинарного опыта. Ниже — классический рецепт и два более интересных варианта: испанские торрихас с корицей и гонконгские тосты с арахисовой пастой.

1. Классические французские тосты с корицей и ягодами

Время приготовления: 15 минут. Количество порций: 2.

Ингредиенты:

4 ломтика белого хлеба или батона;

2 яйца;

100 мл молока;

1 ст. л. сахара;

½ ч. л. корицы;

1 ч. л. ванильного сахара;

щепотка соли;

20 г сливочного масла;

ягоды для подачи;

мед или кленовый сироп по вкусу.

Приготовление:

В глубокой миске взбейте яйца с молоком, сахаром, ванильным сахаром, корицей и щепоткой соли. Смесь должна стать однородной. Окуните ломтики хлеба в яично-молочную смесь с обеих сторон. Не оставляйте их надолго, чтобы хлеб не размок. Разогрейте сковороду на среднем огне и растопите сливочное масло. Выложите хлеб и жарьте примерно по 2–3 минуты с каждой стороны. Поверхность должна стать золотистой, а середина — мягкой. Переложите тосты на тарелки, добавьте ягоды и полейте медом или кленовым сиропом.

Для этого рецепта хорошо подходят клубника, малина, голубика и банан. Если хочется более десертного вкуса, можно добавить немного взбитых сливок или шоколадной стружки.

2. Испанские торрихас с медом и корицей

Время приготовления: 30–35 минут. Количество порций: 4.

Это традиционный испанский десерт, который часто готовят весной, во время Страстной недели. В отличие от обычных французских тостов, хлеб здесь сначала пропитывают ароматным молоком с корицей и лимонной цедрой. Благодаря этому внутри он становится нежным и почти кремообразным.

Ингредиенты:

8 толстых ломтиков белого хлеба или багета, который полежал день;

500 мл молока;

2 яйца;

3 ст. л. сахара;

1 палочка корицы или ½ ч. л. молотой;

цедра половины лимона;

растительное масло для жарки;

3–4 ст. л. меда;

1 ч. л. молотой корицы для подачи.

Приготовление:

Налейте молоко в небольшую кастрюлю. Добавьте сахар, палочку корицы и лимонную цедру. Подогрейте смесь почти до кипения, но не давайте ей активно кипеть. Снимите с огня и оставьте на 10 минут, чтобы молоко впитало аромат специй. Процедите молоко и дайте ему немного остыть. Перелейте в широкую миску. Отдельно взбейте яйца. Каждый ломтик хлеба обмакните в ароматное молоко с обеих сторон, а затем — в яйцо. Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте хлеб до золотистого цвета с обеих сторон, примерно по 2 минуты. Выложите готовые торрихас на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Полейте медом и посыпьте корицей. Подавать можно теплыми или охлажденными.

В разных регионах Испании торрихас готовят по-своему. Кто-то добавляет в молоко апельсиновую цедру, а кто-то заменяет молоко сладким вином. Есть также варианты с сахарным сиропом вместо меда.

3. Французские тосты по-гонконгски с арахисовой пастой

Время приготовления: 20 минут. Количество порций: 2.

Этот вариант совсем не похож на привычный домашний тост. В Гонконге его часто готовят из двух ломтиков хлеба, между которыми кладут сладкую начинку. Затем сэндвич обмакивают в яйцо и обжаривают во фритюре. Сверху добавляют масло и сгущенное молоко или сироп.

Ингредиенты:

4 ломтика белого тостового хлеба;

3 ст. л. арахисовой пасты;

2 яйца;

2–3 ст. л. молока;

масло для жарки;

20 г сливочного масла;

2 ст. л. сгущенного молока;

1 ч. л. меда или сиропа по желанию.

Приготовление:

Смажьте два ломтика хлеба арахисовой пастой и накройте другими ломтиками. Слегка прижмите сэндвичи, чтобы начинка равномерно распределилась. В миске взбейте яйца с молоком. Осторожно обмакните сэндвичи в яичную смесь со всех сторон. Дайте лишней жидкости стечь. В глубокой сковороде или небольшой кастрюле разогрейте достаточное количество масла. Осторожно опустите тосты и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон. Переложите готовые сэндвичи на бумажное полотенце. Дайте лишнему маслу стечь. Разрежьте каждый тост пополам по диагонали. Сверху положите кусочек сливочного масла и полейте сгущенным молоком.

В качестве начинки вместо арахисовой пасты можно использовать шоколадную пасту, джем или кунжутную пасту. Если хотите получить более насыщенный вкус, добавьте в начинку немного банана. Важно не перегревать масло, чтобы хлеб не подгорел снаружи, пока начинка внутри ещё холодная.

Интересные факты о французских тостах

Блюдо старше своего названия. Похожий рецепт упоминался в кулинарных текстах Древнего Рима. Таким образом, французские тосты существовали задолго до того, как их стали так называть.

Во Франции это «потерянный хлеб». Название pain perdu напоминает о главной идее блюда — дать вторую жизнь хлебу, который уже не такой свежий.

В Германии тосты называют «бедными рыцарями». Название Arme Ritter появилось ещё в средневековых кулинарных традициях и подчёркивает доступность блюда.

Французские тосты бывают и солеными. В Великобритании и других странах их часто подают с беконом, сыром или колбасками. Поэтому это не только десерт, но и вариант сытного завтрака.

В Гонконге их готовят во фритюре. Местная версия часто имеет сладкую начинку, а сверху её поливают сгущённым молоком. Это уже больше похоже на десерт из кафе, чем на простой домашний завтрак.

Черствый хлеб для этого блюда даже лучше свежего. Он лучше впитывает молочно-яичную смесь и при этом не так легко распадается во время жарки.

Французский тост — пример того, как простое блюдо из доступных продуктов стало популярным в разных странах. В каждой кухне появился свой вариант: от французского pain perdu до испанских торрихас и гонконгского десерта с начинкой. Поэтому 28 ноября можно не только вспомнить об этой кулинарной традиции, но и попробовать приготовить что-то новое.

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