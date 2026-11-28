28 listopada w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Narodowy Dzień Francuskich Tostów — National French Toast Day. Potrawę tę przygotowuje się w różnych zakątkach świata, choć jej nazwa wcale nie oznacza, że pochodzi ona z Francji. Kiedyś francuskie tosty były prostym sposobem na wykorzystanie czerstwego chleba, a dziś podaje się je z jagodami, karmelem, czekoladą, serem, a nawet nietypowymi dodatkami.

National French Toast Day przypada na 28 listopada. Nie jest to święto państwowe ani oficjalny dzień wolny od pracy w Stanach Zjednoczonych, lecz data kulinarna poświęcona popularnemu daniu śniadaniowemu i brunchowemu. Tego dnia Amerykanie przygotowują francuskie tosty w domu, zamawiają je w kawiarniach i dzielą się ulubionymi przepisami.

Nie udało się ustalić dokładnej daty powstania tego święta ani nazwiska jego inicjatora. Według danych przewodnika kulinarnego CooksInfo jedna z najwcześniejszych wzmianek o Narodowym Dniu Francuskich Tostów w prasie pochodzi z 28 listopada 2005 roku. Wtedy to amerykańskie gazety opublikowały artykuły na ten temat. Od tego czasu inicjatywę tę podchwyciły serwisy kulinarne oraz kalendarze świąt gastronomicznych.

Nie ma żadnych obowiązkowych tradycji związanych z tym dniem. Niektórzy przygotowują klasyczne tosty z cynamonem i syropem klonowym, inni eksperymentują z nadzieniami, a jeszcze inni organizują rodzinne śniadanie. W mediach społecznościowych dzieli się zdjęciami potraw z hashtagiem #NationalFrenchToastDay. Główna idea jest prosta — przypomnieć sobie ulubione śniadanie i spróbować nowej wersji znanego dania.

Skąd wzięły się francuskie tosty

Pomimo nazwy francuskich tostów nie można uznać za danie wyłącznie francuskie. Podobny sposób przygotowywania chleba znano już w starożytnym Rzymie. W zbiorze kulinarnym, który przypisuje się rzymskiemu smakoszowi Apiciusowi, znajduje się przepis zatytułowany aliter dulcia — „inne słodkie danie”. Zgodnie z nim kawałki białego chleba zalecano namoczyć w mleku, podsmażyć na oliwie i polać miodem. W tej dawnej wersji nie było znanego z współczesnego przepisu ciasta jajecznego, ale sama idea przypominała już francuskie tosty.

W średniowiecznej Europie podobne potrawy przygotowywano w różnych krajach. Był to praktyczny sposób na to, by nie wyrzucać chleba, który stracił już świeżość. Czerstwe kromki stawały się bardziej miękkie po namoczeniu w mleku lub jajkach, a podczas smażenia nabierały złocistej skórki. W ten sposób zwykłe resztki jedzenia zamieniały się w sycące śniadanie lub deser.

We Francji potrawa ta otrzymała nazwę pain perdu, co można przetłumaczyć jako „zagubiony chleb”. Tak nazywano czerstwy chleb, który w przeciwnym razie mógłby się zmarnować. Namaczano go w mleku, śmietanie lub mieszance jajecznej, a następnie smażono. Francuskie książki kulinarne zachowały przepisy na podobne danie, w szczególności pod nazwą tostées dorées – „złociste tosty”.

Angielska nazwa French toast pojawiła się znacznie później. Jedną z najwcześniejszych wzmianek o tym wyrażeniu datuje się na rok 1660. W Stanach Zjednoczonych nazwa ta stała się popularna w XIX wieku: odnotowano ją w amerykańskich publikacjach kulinarnych, w szczególności w encyklopedii potraw i napojów z 1871 roku. Istnieje popularna opowieść, jakoby danie nazwano na cześć amerykańskiego karczmarza Josepha Frencha, który w XVIII wieku rzekomo przygotowywał French’s toast. Według tej wersji apostrof w nazwie z czasem zaginął. Nie ma jednak wiarygodnych historycznych dowodów potwierdzających tę opowieść, a podobne przepisy istniały na długo przed pojawieniem się tej legendy.

W jakich krajach popularne są francuskie tosty

Podobne potrawy występują w tradycjach kulinarnych wielu krajów. Przepisy różnią się nazwą, rodzajem chleba, sposobem przygotowania i nadzieniami. Gdzieś podaje się je jako słodki deser, a gdzie indziej — jako sycące danie na słono.

Francja — pain perdu. Francuską wersję przygotowuje się ze starego białego chleba lub bułki. Kromki moczy się w mleku lub śmietanie, zanurza w jajku i smaży na maśle. Na wierzchu dodaje się cukier, cynamon, owoce lub dżem. Czasami danie podaje się z karmelizowanymi jabłkami.

Hiszpania — torrijas. To jedna z najbardziej znanych odmian francuskiego tosta. Hiszpańskie torrijas są szczególnie popularne w Wielkim Tygodniu przed Wielkanocą. Chleb moczy się w mleku, które wcześniej podgrzewa się z cynamonem i skórką cytrynową, a następnie macza w jajku i smaży. Gotowe kromki posypuje się cukrem z cynamonem lub polewa miodem. W niektórych przepisach zamiast mleka używa się wina.

Portugalia — rabanadas. Portugalskie rabanadas często przygotowuje się na Boże Narodzenie. Do ich przygotowania używa się specjalnego chleba lub zwykłej białej bułki, którą kroi się na grube kromki. Namacza się je w mleku lub winie, zanurza w jajku i smaży. Na koniec dodaje się cukier z cynamonem lub syrop.

Niemcy — Arme Ritter. Nazwa tej potrawy oznacza „biedni rycerze”. Jest znana co najmniej od XIV wieku. Przygotowuje się ją z chleba namoczonego w mleku i jajkach, a następnie smażonego na złocistą skórkę. Podaje się z cukrem, dżemem lub owocami. Nazwa sugeruje, że danie to było dostępne nawet wtedy, gdy nie było pieniędzy na drogie produkty.

Wielka Brytania — eggy bread. Brytyjczycy nazywają podobną potrawę „chlebem jajecznym”. W odróżnieniu od amerykańskiej słodkiej wersji często przygotowuje się ją bez cukru i cynamonu. Kromki chleba macza się w jajku i smaży, a następnie podaje z bekonem, kiełbaskami lub fasolą. Oznacza to, że może to być pełnowartościowe słone śniadanie.

Hongkong — francuskie tosty w stylu hongkońskim. Tutaj francuskie tosty przekształcono w sycący deser. Dwie kromki chleba smaruje się pastą z orzeszków ziemnych lub dżemem, układa się je razem, zanurza w jajku i smaży w głębokim tłuszczu. Na wierzchu kładzie się kawałek masła i polewa się skondensowanym mlekiem lub syropem. Taki wariant często podaje się w lokalnych kawiarniach herbacianych.

Jakie składniki są potrzebne do przygotowania francuskich tostów

W klasycznym przepisie nie ma skomplikowanych ani drogich produktów. Podstawą są chleb, jajka i mleko. To właśnie one tworzą miękki środek i rumianą skórkę. Do przygotowania zazwyczaj używa się:

biały chleb, bagietkę, brioche lub bułkę;

jaja kurze;

mleko lub śmietankę;

masło lub olej roślinny do smażenia;

cukier;

cynamon;

wanilia lub cukier waniliowy;

szczypta soli.

Do podania nadają się miód, syrop klonowy, dżem, czekolada, świeże jagody, banany, jabłka, orzechy, bita śmietana lub lody. Jeśli masz ochotę na wersję na słono, możesz użyć sera, szynki, bekonu, zieleniny lub awokado. Ważną rolę odgrywa sam chleb. Najlepiej sprawdza się ten, który leżał dzień lub dwa. Jest wtedy nieco wysuszony i może wchłonąć mieszankę jajeczno-mleczną, nie rozpadając się w rękach. Zbyt świeży, miękki chleb szybko się rozmocza, przez co gotowe tosty mogą być w środku papkowate.

Jeszcze jedna uwaga — nie należy zbyt długo trzymać kromek w mieszance. Cienkiemu chlebowi wystarczy kilka sekund, a grubszą kromkę można pozostawić nieco dłużej. Najlepiej smażyć na umiarkowanym ogniu: wtedy skórka się zarumieni, a środek zdąży się upiec.

Trzy przepisy na francuskie tosty

Tosty francuskie łatwo przygotować w domu, nawet bez większego doświadczenia kulinarnego. Poniżej — klasyczny przepis oraz dwie ciekawsze wersje: hiszpańskie torrijas z cynamonem i tosty z Hongkongu z pastą z orzeszków ziemnych.

1. Klasyczne francuskie tosty z cynamonem i jagodami

Czas przygotowania: 15 minut. Liczba porcji: 2.

Składniki:

4 kromki białego chleba lub bagietki;

2 jajka;

100 ml mleka;

1 łyżka stołowa cukru;

½ łyżeczki cynamonu;

1 łyżeczka cukru waniliowego;

szczypta soli;

20 g masła;

jagody do podania;

miód lub syrop klonowy do smaku.

Przygotowanie:

W głębokiej misce ubij jajka z mlekiem, cukrem, cukrem waniliowym, cynamonem i szczyptą soli. Mieszanka powinna stać się jednolita. Zanurz kromki chleba w mieszance jajeczno-mlecznej z obu stron. Nie pozostawiaj ich zbyt długo, aby chleb się nie rozmoczył. Rozgrzej patelnię na średnim ogniu i roztop masło. Ułóż chleb na patelni i smaż przez około 2–3 minuty z każdej strony. Powierzchnia powinna stać się złocista, a środek – miękki. Przełóż tosty na talerze, dodaj owoce jagodowe i polej miodem lub syropem klonowym.

Do tego przepisu dobrze pasują truskawki, maliny, borówki amerykańskie i banany. Jeśli masz ochotę na bardziej deserowy smak, możesz dodać odrobinę bitej śmietany lub wiórków czekoladowych.

2. Hiszpańskie torrijas z miodem i cynamonem

Czas przygotowania: 30–35 minut. Liczba porcji: 4.

To tradycyjny hiszpański deser, który często przygotowuje się wiosną, w Wielkim Tygodniu. W odróżnieniu od zwykłych francuskich tostów, chleb najpierw nasącza się aromatycznym mlekiem z cynamonem i skórką cytrynową. Dzięki temu w środku staje się delikatny i niemal kremowy.

Składniki:

8 grubych kromek białego chleba lub bagietki, która leżała przez jeden dzień;

500 ml mleka;

2 jajka;

3 łyżki cukru;

1 laska cynamonu lub ½ łyżeczki mielonego;

skórka z połowy cytryny;

olej roślinny do smażenia;

3–4 łyżki miodu;

1 łyżeczka mielonego cynamonu do podania.

Przygotowanie:

Wlej mleko do małego rondla. Dodaj cukier, laskę cynamonu i skórkę z cytryny. Podgrzej mieszankę prawie do wrzenia, ale nie pozwól, by zaczęła intensywnie wrzeć. Zdejmij z ognia i odstaw na 10 minut, aby mleko nabrało aromatu przypraw. Przecedź mleko i pozostaw do ostygnięcia. Przelej do szerokiej miski. Osobno ubij jajka. Każdy kawałek chleba zanurz z obu stron w aromatycznym mleku, a następnie w jajku. Rozgrzej olej na patelni. Smaż chleb z obu stron na złoty kolor, około 2 minuty z każdej strony. Gotowe torrijas połóż na papierowym ręczniku, aby usunąć nadmiar oleju. Polej miodem i posyp cynamonem. Można podawać na ciepło lub na zimno.

W różnych regionach Hiszpanii torrijas przygotowuje się na różne sposoby. Niektórzy dodają do mleka skórkę pomarańczową, a inni zastępują mleko słodkim winem. Istnieją również wersje z syropem cukrowym zamiast miodu.

3. Francuskie tosty po hongkońsku z pastą z orzeszków ziemnych

Czas przygotowania: 20 minut. Liczba porcji: 2.

Ta wersja w ogóle nie przypomina zwykłej domowej grzanki. W Hongkongu często przygotowuje się ją z dwóch kromek chleba, między którymi umieszcza się słodkie nadzienie. Następnie kanapkę zanurza się w jajku i smaży w głębokim tłuszczu. Na wierzchu dodaje się masło oraz mleko skondensowane lub syrop.

Składniki:

4 kromki białego chleba tostowego;

3 łyżki pasty z orzeszków ziemnych;

2 jajka;

2–3 łyżki stołowe mleka;

olej do smażenia;

20 g masła;

2 łyżki mleka skondensowanego;

1 łyżeczka miodu lub syropu według uznania.

Przygotowanie:

Posmaruj dwie kromki chleba pastą z orzeszków ziemnych i przykryj pozostałymi kromkami. Delikatnie dociśnij kanapki, aby nadzienie równomiernie się rozłożyło. W misce ubij jajka z mlekiem. Ostrożnie zanurz kanapki w mieszance jajecznej ze wszystkich stron. Pozwól, aby nadmiar płynu spłynął. W głębokiej patelni lub małym rondlu rozgrzej odpowiednią ilość oleju. Ostrożnie włóż tosty i smaż je z obu stron na złoty kolor. Przełóż gotowe kanapki na papierowy ręcznik. Pozwól, aby nadmiar oleju spłynął. Przetnij każdą kromkę na pół po przekątnej. Na wierzchu połóż kawałek masła i polej skondensowanym mlekiem.

Jako nadzienie zamiast pasty orzechowej można użyć pasty czekoladowej, dżemu lub pasty sezamowej. Jeśli chcesz uzyskać bardziej intensywny smak, dodaj do nadzienia odrobinę banana. Ważne jest, aby nie przegrzewać oleju, aby chleb nie przypalił się na zewnątrz, podczas gdy nadzienie w środku jest jeszcze zimne.

Ciekawostki o francuskich tostach

Danie to jest starsze niż jego nazwa. Podobny przepis wspominano już w tekstach kulinarnych starożytnego Rzymu. Francuskie tosty istniały więc na długo przed tym, zanim zaczęto je tak nazywać.

We Francji nazywa się to „zagubionym chlebem”. Nazwa pain perdu nawiązuje do głównej idei dania — nadania drugiego życia chlebowi, który nie jest już tak świeży.

W Niemczech tosty nazywa się „biednymi rycerzami”. Nazwa Arme Ritter pojawiła się już w średniowiecznych tradycjach kulinarnych i podkreśla przystępność tej potrawy.

Francuskie tosty bywają na słono. W Wielkiej Brytanii i innych krajach często podaje się je z bekonem, serem lub kiełbaskami. Dlatego to nie tylko deser, ale także wariant sycącego śniadania.

W Hongkongu przygotowuje się je w głębokim tłuszczu. Lokalna wersja często ma słodkie nadzienie, a na wierzchu polewa się ją skondensowanym mlekiem. Przypomina to już bardziej deser z kawiarni niż proste domowe śniadanie.

Do tego dania twardy chleb jest nawet lepszy niż świeży. Lepiej wchłania mieszankę mleczno-jajeczną, a jednocześnie nie rozpadają się tak łatwo podczas smażenia.

Francuski tost to przykład tego, jak prosta potrawa z dostępnych produktów zyskała popularność w różnych krajach. W każdej kuchni pojawiła się własna wersja: od francuskiego pain perdu po hiszpańskie torrihas i hongkoński deser z nadzieniem. Dlatego 28 listopada można nie tylko przypomnieć sobie tę kulinarną tradycję, ale także spróbować przygotować coś nowego.

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