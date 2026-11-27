Władze Węgier zniosły zakaz wjazdu i pobytu w kraju dla dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy Roberta Brovdiego (pseudonim „Madyar”).



Krajowa Generalna Dyrekcja Policji ds. Cudzoziemców (NDGAP) usunęła odpowiedni wpis dotyczący zakazu ze swojego systemu.

Zaznaczono, że serwis DailyNewsHungary zwrócił się do kilku ministerstw z prośbą o wyjaśnienie tej decyzji i otrzymał odpowiedź od węgierskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W odpowiedzi poinformowano, że Urząd Ochrony Konstytucji może zainicjować wprowadzenie odrębnego zakazu wjazdu i pobytu, a także jego uchylenie, jeśli zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego już nie istnieje. W tym celu konieczna jest opinia Urzędu Informacyjnego. Jeśli odpowiednie okoliczności uległy istotnej zmianie, służba imigracyjna może uchylić zakaz lub skrócić okres jego obowiązywania.

18 listopada NDGAP opublikowało komunikat dotyczący sprawy Brovdy. Stwierdzono w nim, że trzyletni zakaz wjazdu i pobytu, nałożony na obywatela Ukrainy, został zniesiony, a odpowiednie ostrzeżenie usunięto z rejestru imigracyjnego.

Magazyn „Magyar Hang” zauważył, że decyzja została podjęta jeszcze przed spotkaniem premiera Pétera Mádyara z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Zakarpaciu 24 listopada.

Brovdi – dowódca wojskowy pochodzenia węgierskiego, który posiada najwyższy stopień wśród etnicznych Węgrów w Siłach Obronnych Ukrainy – zauważa wydawnictwo.

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