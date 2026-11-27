Premier Węgier Péter Magyar określił spotkanie przywódców UE z 26 listopada dotyczące długoterminowego budżetu i wsparcia finansowego dla Ukrainy jako „całkowicie bezowocne”.

Jak stwierdził, państwa członkowskie nie zdołały zbliżyć się do kompromisu z powodu znacznych rozbieżności w stanowiskach.

Máder oświadczył, że jeszcze przed posiedzeniem ostrzegł przewodniczącego Rady Europejskiej António Costę o niewielkich szansach na osiągnięcie porozumienia. Po zapoznaniu się z najnowszą propozycją dotyczącą siedmioletniego budżetu napisał do niego, że spotkanie prawdopodobnie nie będzie miało sensu.

Podczas próby podsumowania negocjacji około godziny 00:30 szereg państw, w tym Włochy, Dania i Węgry, sprzeciwiło się sformułowaniu wyników zaproponowanemu przez Costę. Stwierdziły one, że nie zgadzają się z jego oceną stanowisk państw członkowskich.

Uczestnicy uzgodnili, że powrócą do dyskusji 16 grudnia w Brukseli. Głównym tematem rozmów był budżet UE na lata 2028–2034, jednak nie udało się osiągnąć konsensusu w sprawie jego kształtowania oraz związanych z tym kwestii wsparcia dla Ukrainy.

Źródło: Suspilne.

Słowacja nie weźmie udziału w nowym programie kredytowym Unii Europejskiej dla Ukrainy o wartości 45 mld euro. Premier Robert Fico oświadczył, że Bratysława nie zmieni swojego stanowiska pomimo nacisków ze strony Niemiec. Jednocześnie kraj ten obiecuje kontynuować pomoc humanitarną dla Ukrainy, ale odmawia udziału w jej finansowaniu wojskowym.

Niemcy zaproponowały Unii Europejskiej rezygnację z wymogu jednomyślnego zatwierdzania nowych kredytów dla Ukrainy. Komisja Europejska proponuje przeznaczyć 100 mld euro pomocy dla Kijowa w budżecie UE na lata 2028–2034, którego łączna kwota może wynieść 2 bln euro.

Kanada rozważa możliwość przyłączenia się do kredytu Unii Europejskiej w wysokości 90 mld euro na wsparcie Ukrainy.

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