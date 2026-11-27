Polski skoczek narciarski Kacper Tomasiak zajął 10. miejsce w kwalifikacjach do sobotniego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ruce w Finlandii. Skoczył 139,5 metra i zdobył 151,7 punktu, przez pewien czas prowadząc w klasyfikacji kwalifikacji.

Dwa dalekie skoki w ciągu dnia

Jak informuje Interia Sport, w pierwszym piątkowym treningu Tomasiak uzyskał 126,5 metra i zajął 32. miejsce. W drugiej sesji treningowej skoczył 141 metrów, co dało mu 11. pozycję.

Zwycięzcą kwalifikacji został Marius Lindvik. Oprócz Tomasiaka do sobotniego startu z polskiej kadry zakwalifikowali się Paweł Wąsek i Maciej Kot.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Harmonogram zawodów

Sobotni konkurs indywidualny w Ruce rozpocznie się o 16:30, a seria próbna jest zaplanowana na 15:00. W niedzielę kwalifikacje mają rozpocząć się o 12:45, a konkurs indywidualny o 14:20.

Po pierwszym weekendzie Pucharu Świata Tomasiak ma cztery punkty i zajmuje 33. miejsce w klasyfikacji generalnej. Jest jedynym reprezentantem Polski, który zdobył punkty po zawodach w Lillehammer.

Czytaj nas na