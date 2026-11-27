Польский прыгун с трамплина Кацпер Томасьяк занял 10-е место в квалификации к субботнему личному соревнованию Кубка мира по прыжкам с трамплина в Руке, Финляндия. Он прыгнул на 139,5 метра и набрал 151,7 балла, некоторое время возглавляя протокол квалификации.

Два дальних прыжка за день

Как сообщает Interia Sport, на первой пятничной тренировке Томасьяк показал результат 126,5 метра и занял 32-е место. Во второй тренировочной сессии он прыгнул на 141 метр, что принесло ему 11-ю позицию.

Победителем квалификации стал Мариус Линдвик. Помимо Томасьяка, в субботний старт из польской команды отобрались Павел Вонсек и Мацей Кот.

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Расписание соревнований

Субботнее личное соревнование в Руке начнется в 16:30, а пробная серия запланирована на 15:00. В воскресенье квалификация должна стартовать в 12:45, личное соревнование — в 14:20.

После первого уикенда Кубка мира у Томасьяка четыре очка, и он занимает 33-е место в общем зачете. Он является единственным представителем Польши, набравшим очки по итогам стартов в Лиллехаммере.

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