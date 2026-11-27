Польский футбольный союз (PZPN) получил от УЕФА штрафы на общую сумму 32 тысячи евро за события во время матчей сборной Польши с Румынией и Боснией и Герцеговиной. По данным Interia Sport, PZPN также получил условный запрет на продажу билетов на один выездной матч сборной.

Санкция за матч в Бухаресте

За события во время поединка Польши и Румынии в Бухаресте, который был предпоследним туром группового этапа дивизиона B Лиги наций, PZPN оштрафовали на 20 тысяч евро. В сообщении о наказании говорится о нарушении порядка на трибунах и повреждении стадиона.

Помимо штрафа, УЕФА на два года приостановил запрет на продажу билетов польским болельщикам на один выездной матч сборной. PZPN также должен возместить ущерб стадиону после консультаций с румынской стороной.

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Матч с Боснией и Герцеговиной

По итогам рассмотрения октябрьского матча с Боснией и Герцеговиной PZPN оштрафовали еще на 12 тысяч евро. Причинами санкции названы использование пиротехники и задержка матча. Ян Урбан получил предупреждение.

Отдельные санкции УЕФА касаются познаньского «Леха». За эпизоды в матчах против леверкузенского «Байера» и «Сандерленда», в которых болельщиков клуба обвинили в блокировании прохода на стадионе, «Лех» оштрафовали на 16 тысяч евро за каждый случай. Общая сумма штрафов для клуба составляет 32 тысячи евро.

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