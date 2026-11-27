Польський футбольний союз (PZPN) отримав від УЄФА штрафи на загальну суму 32 тисячі євро за події під час матчів збірної Польщі з Румунією та Боснією і Герцеговиною. За даними Interia Sport, PZPN також призупинено заборону на продаж квитків на один виїзний матч збірної.

Санкція за матч у Бухаресті

За події під час поєдинку Польщі та Румунії в Бухаресті, який був передостаннім туром групового етапу дивізіону B Ліги націй, PZPN оштрафували на 20 тисяч євро. У повідомленні про покарання йдеться про порушення порядку на трибунах і пошкодження стадіону.

Окрім штрафу, УЄФА призупинила на два роки заборону на продаж квитків польським уболівальникам на один виїзний матч збірної. PZPN також має відшкодувати збитки стадіону після консультацій із румунською стороною.

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Матч із Боснією і Герцеговиною

За підсумками розгляду жовтневого матчу з Боснією і Герцеговиною PZPN оштрафували ще на 12 тисяч євро. Причинами санкції названо використання піротехніки та затримку матчу. Ян Урбан отримав попередження.

Окремі санкції УЄФА стосуються «Леха» з Познані. За епізоди у матчах проти «Баєра» з Леверкузена та «Сандерленда», де вболівальників клубу звинуватили в блокуванні проходу на стадіоні, «Лех» оштрафували на 16 тисяч євро за кожен випадок. Загальна сума штрафів для клубу становить 32 тисячі євро.

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