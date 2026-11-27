波兰足球协会（PZPN）因波兰国家队对阵罗马尼亚以及波斯尼亚和黑塞哥维那比赛期间发生的事件，收到欧足联总额3.2万欧元的罚款。据Interia Sport报道，PZPN还被处以暂停执行的处罚，即禁止在国家队一场客场比赛中销售门票。

布加勒斯特比赛的处罚

因波兰与罗马尼亚在布加勒斯特举行的比赛期间发生的事件，PZPN被罚款2万欧元。这场比赛是欧国联B级联赛小组赛的倒数第二轮。处罚通知称，原因是看台秩序遭到扰乱以及体育场受损。

除罚款外，欧足联将禁止向波兰球迷出售国家队一场客场比赛门票的处罚暂缓执行两年。PZPN还须在与罗马尼亚方面协商后赔偿体育场损失。

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对阵波斯尼亚和黑塞哥维那的比赛

在审议10月对阵波斯尼亚和黑塞哥维那的比赛后，PZPN又被罚款1.2万欧元。处罚原因被列为使用烟火制品和比赛延误。扬·乌尔班受到警告。

欧足联的单独处罚还涉及波兹南莱赫。因在对阵勒沃库森拜耳和桑德兰的比赛中发生的事件——俱乐部球迷被指控堵塞体育场通道——莱赫每起事件被罚款1.6万欧元。该俱乐部的罚款总额为3.2万欧元。

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