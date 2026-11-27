布鲁克林·贝克汉姆首次亲自为妻子妮可拉·佩尔茨的家人筹办了一场感恩节晚宴。

这位27岁的年轻人在他位于洛杉矶的家中为八位宾客准备了餐点，主菜是一道采用独家秘方烹制的火鸡。

为了准备这顿节日大餐，布鲁克林购买了价值171.75美元的奶酪，计划用来制作传统的美国菜肴——芝士通心粉。采购的奶酪包括丰蒂纳奶酪、陈年切达奶酪和高达奶酪。

他决定用健力士啤酒腌制火鸡，然后放入烤箱慢烤。 作为配菜，他准备了尼古拉特别喜欢的棉花糖红薯、土豆以及火鸡馅料。贝克汉姆坦言，在首次独立筹备节日庆典前，他有些紧张，因为当时还没决定好馅料的配方。

尼古拉·佩尔茨在社交媒体上分享了这顿晚餐的照片。 布鲁克林与妻子的家人一起度过了这个节日。他的父母大卫和维多利亚·贝克汉姆，以及兄弟姐妹们都没有出现在公开的照片中。这发生在贝克汉姆家族持续存在的矛盾背景下。

来源：妮可拉·佩尔茨的Instagram。

27岁的布鲁克林·贝克汉姆是戴维和维多利亚·贝克汉姆的长子，在长期矛盾的背景下，他继续与自己的名人家庭保持距离。如今，他开始去除那些献给父母和兄弟们的纹身。

大卫·贝克汉姆成为首位英国亿万富翁运动员——BBC报道。

布鲁克林·贝克汉姆因一则广告遭到批评，此前有传言称他与家人存在矛盾。

大卫·贝克汉姆分享了他在科茨沃尔德乡间庄园的新照片，展示了庄园内的生活场景。在视频和照片中，他展示了庄园内的鸡舍、玫瑰园和温室。

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