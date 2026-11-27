Бруклин Бекхэм впервые самостоятельно организовал праздничный ужин в День благодарения для семьи своей жены Николы Пельтц.

27-летний мужчина приготовил блюда для восьми гостей в своем доме в Лос-Анджелесе, а главным блюдом стала индейка по особому рецепту.

Для праздничного меню Бруклин закупил сыры на сумму $171,75, которые планировал использовать для приготовления традиционного американского блюда мак-н-чиз. Среди покупок были фонтина, выдержанный чеддер и гауда.

Индейку он решил замариновать в пиве Guinness, а затем медленно запечь в духовке. На гарнир готовил батат с маршмеллоу, который особенно любит Никола, картофель и начинку для птицы. Бекхэм признался, что перед первым самостоятельным празднованием немного нервничал, поскольку ещё не определился с рецептом начинки.

Фотографиями готового ужина поделилась Никола Пельтц в соцсетях. Праздник Бруклин провел в кругу семьи жены. Его родители Дэвид и Виктория Бекхэм, а также братья и сестра на опубликованных фото не появились. Это происходит на фоне конфликта, который продолжается в семье Бекхэмов.

Источник: Instagram Николы Пельтц.

27-летний Бруклин Бекхэм, старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов, продолжает дистанцироваться от своей знаменитой семьи на фоне затянувшегося конфликта. Теперь он начал удалять татуировки, посвящённые родителям и братьям.

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