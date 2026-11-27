Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила ввести обязательные платежи за медицинское страхование для граждан, официально не работающих.

Таким образом она хочет пополнить бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), в котором прогнозируется значительный дефицит.

По словам Матвиенко, около 1,313 трлн рублей, что составляет примерно четверть расходов фонда в 2027 году, приходится на страховые платежи за неработающее население.

В настоящее время эти расходы покрываются за счет региональных бюджетов. Она предложила ввести для таких граждан единый или дифференцированный взнос, который, по её замыслу, мог бы быть небольшим.

Бюджет ФОМС на 2027 год предусматривает доходы в размере 5,038 трлн рублей и дефицит в 168 млрд рублей. Для сравнения: в 2026 году дефицит составлял 82,1 млрд рублей. В 2028 году дефицит средств прогнозируется на уровне более 75 млрд рублей, а в 2029-м — 126 млрд рублей.

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