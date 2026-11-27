Przewodnicząca Rady Federacji Rosji Walentyna Matwienko zaproponowała wprowadzenie obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli, którzy nie są oficjalnie zatrudnieni.

W ten sposób zamierza ona uzupełnić budżet Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (FOMS), w którym prognozuje się znaczny deficyt.

Według Matwienko około 1,313 bln rubli, co stanowi mniej więcej jedną czwartą wydatków funduszu w 2027 roku, przypada na składki ubezpieczeniowe za osoby niepracujące.

Obecnie wydatki te pokrywają budżety regionalne. Zaproponowała ona wprowadzenie dla takich obywateli jednolitej lub zróżnicowanej składki, która – zgodnie z jej zamysłem – mogłaby być niewielka.

Budżet FOMS na rok 2027 przewiduje dochody w wysokości 5,038 bln rubli oraz deficyt w wysokości 168 mld rubli. Dla porównania, w 2026 roku deficyt wyniósł 82,1 mld rubli. W 2028 roku niedobór środków prognozuje się na poziomie ponad 75 mld rubli, a w 2029 roku – 126 mld rubli.

Przewodnicząca Rady Federacji RF Walentyna Matwijenko wezwała obywateli kraju-agresora do zakładania licznych rodzin w młodym wieku, określając granicę 35 lat jako optymalny moment na realizację planu demograficznego i zawodowego.

W Rosji, w obliczu poważnego niedoboru benzyny i kryzysu paliwowego, przewodnicząca Rady Federacji Walentyna Matwijenko wezwała obywateli, by „nie dramatyzowali” sytuacji i „szukali rozwiązań”. Jednocześnie władze przyznają, że sytuacja jest trudna, a ceny paliw nadal spadają.

Przewodnicząca Rady Federacji RF Walentyna Matwijenko, która według danych z otwartych źródeł urodziła się na Ukrainie, ponownie publicznie usprawiedliwiła inwazję na pełną skalę. Stwierdziła, że wojna rzekomo „zapobiegła” większemu zagrożeniu dla Rosji i jest krokiem wymuszonym. Jednocześnie niezależne oceny wskazują na ogromne straty armii rosyjskiej, co zdecydowanie zaprzecza tym oświadczeniom.

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