俄罗斯联邦委员会主席瓦伦蒂娜·马特维延科提议，对未正式就业的公民实行强制性医疗保险缴费。

她希望借此补充强制医疗保险基金（ФОМС）的预算，该基金预计将出现巨额赤字。

据马特维延科称，约1.313万亿卢布——约占该基金2027年支出的四分之一——来自无业人口的保险缴费。

目前，这些支出由各地区预算承担。她提议针对此类公民实行统一或分级的缴费标准，据她设想，缴费金额可能不会很高。

2027年联邦医疗保险基金预算预计收入为5.038万亿卢布，赤字为1680亿卢布。 相比之下，2026年的赤字为821亿卢布。预计2028年的资金缺口将超过750亿卢布，2029年则将达到1260亿卢布。

俄罗斯联邦委员会主席瓦伦蒂娜·马特维延科呼吁这个侵略国的公民在年轻时组建大家庭，并将35岁定为实现人口和职业规划的最佳年龄界限。

在俄罗斯面临严重汽油短缺和燃料危机的背景下，联邦委员会主席瓦伦蒂娜·马特维延科呼吁公民不要夸大其词，并“寻找解决方案”。 与此同时，当局承认了当前的困难，而燃料市场仍在持续下跌。

据公开资料显示出生于乌克兰的俄罗斯联邦委员会主席瓦伦蒂娜·马特维延科，再次公开为全面入侵辩护。 她声称，这场战争据称“阻止”了对俄罗斯的更大威胁，是一项被迫采取的举措。与此同时，独立评估显示俄军遭受了大规模损失，这与上述声明形成鲜明对比。

关注我们在