Добыча нефти в России сокращается на фоне санкций, ударов беспилотников по НПЗ и истощения старых месторождений, а показатели приблизились к самому низкому уровню с 2008 года.

В 2026 году Россия добывает около 494 млн тонн нефти. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По сравнению с прошлым годом объемы сократятся на 3,4%, а по сравнению с 2024 годом — на 4,3%.

Спад продолжается уже несколько лет. В 2023 году российские компании добыли 530 млн тонн нефти, в 2022-м — 535 млн тонн. На пике 2019 года показатель достигал рекордных 560 млн тонн. Нынешний уровень стал самым низким с 2008 года, когда добыча составляла 488 млн тонн. Даже во время пандемического кризиса он был выше — 512,7 млн тонн.

Одной из причин сокращения стали украинские удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. По оценке аналитика UBS Джованни Стауново, простои НПЗ привели к падению переработки до минимума за 20 лет. Из-за проблем с экспортом излишков сырья нефтяные компании также вынуждены сокращать добычу.

В то же время проблемы отрасли начались ещё до полномасштабной войны. Старые месторождения, открытые в советское время, постепенно истощаются. В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе, на долю которого приходится около 40% добываемой в России нефти, с 2009 года объемы сократились на 20%.

Научный сотрудник Института энергетических исследований Бейкера Габриэль Коллинз считает, что для России заканчивается период лёгкой добычи нефти в Западной Сибири. По его словам, даже увеличение объёмов горизонтального бурения не помогает остановить спад. Ситуацию осложняют санкции, ограничивающие доступ к западному оборудованию и финансированию.

Нефть остается одним из главных источников валютных поступлений России — ежегодно она приносит около 120 млрд долларов. Коллинз считает, что дальнейшее сокращение добычи будет ослаблять экономические возможности Кремля и его способность влиять на другие страны.

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