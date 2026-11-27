Немецкий журнал Der Spiegel посвятил обложку нового номера от 27 ноября технологическим миллиардерам, назвав их «диктаторами искусственного интеллекта». Издание проанализировало, как самые богатые предприниматели сосредотачивают в своих руках финансовые и технологические ресурсы и усиливают влияние на мировую политику.

Журналисты также подняли вопрос о рисках для демократии, связанных с концентрацией власти и стремительным развитием искусственного интеллекта.