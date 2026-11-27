Технологические миллиардеры формируют новый мировой порядок — Der Spiegel
Немецкий журнал Der Spiegel посвятил обложку нового номера от 27 ноября технологическим миллиардерам, назвав их «диктаторами искусственного интеллекта». Издание проанализировало, как самые богатые предприниматели сосредотачивают в своих руках финансовые и технологические ресурсы и усиливают влияние на мировую политику.
Журналисты также подняли вопрос о рисках для демократии, связанных с концентрацией власти и стремительным развитием искусственного интеллекта.
Главная тема выпуска называется «Диктаторы искусственного интеллекта: как Тиль, Маск, Цукерберг и другие создают новый мировой порядок».
В центре внимания журналистов оказались Илон Маск, Марк Цукерберг, Питер Тиль и Сэм Альтман. Авторы материала выражают обеспокоенность ростом политического влияния технологических предпринимателей и его возможными последствиями для демократических институтов.
Особое внимание журналисты уделили тому, что некоторые предприниматели, активно развивающие технологии искусственного интеллекта, одновременно рассматривают возможность глобальных катастроф.
В частности, Der Spiegel сообщает о подземном убежище основателя Facebook Марка Цукерберга на Гавайях площадью около 460 кв. м.
Издание также пообщалось с бывшим министром труда США Робертом Райхом. По его мнению, Соединенные Штаты движутся в направлении экономической автократии из-за концентрации власти и ресурсов в руках самых богатых предпринимателей.
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