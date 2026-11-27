Niemiecki magazyn „Der Spiegel” poświęcił okładkę swojego najnowszego numeru z 27 listopada miliarderom z branży technologicznej, nazywając ich „dyktatorami sztucznej inteligencji”. W publikacji przeanalizowano, w jaki sposób najbogatsi przedsiębiorcy skupiają w swoich rękach zasoby finansowe i technologiczne oraz wzmacniają swój wpływ na światową politykę. Dziennikarze poruszyli również kwestię zagrożeń dla demokracji związanych z koncentracją władzy i gwałtownym rozwojem sztucznej inteligencji.

Główny temat wydania nosi tytuł „Dyktatorzy sztucznej inteligencji: jak Thiel, Musk, Zuckerberg i inni tworzą nowy porządek świata”.

W centrum uwagi dziennikarzy znaleźli się Elon Musk, Mark Zuckerberg, Peter Thiel i Sam Altman. Autorzy artykułu wyrażają zaniepokojenie rosnącym wpływem politycznym przedsiębiorców technologicznych oraz jego potencjalnymi konsekwencjami dla instytucji demokratycznych.

Dziennikarze zwrócili szczególną uwagę na fakt, że niektórzy przedsiębiorcy, którzy aktywnie rozwijają technologie sztucznej inteligencji, rozważają jednocześnie możliwość wystąpienia globalnych katastrof.

W szczególności Der Spiegel donosi o podziemnym schronie założyciela Facebooka, Marka Zuckerberga, na Hawajach o powierzchni około 460 m².

Magazyn przeprowadził również wywiad z byłym ministrem pracy USA Robertem Reichiem. Jego zdaniem Stany Zjednoczone zmierzają w kierunku autokracji gospodarczej poprzez koncentrację władzy i zasobów w rękach najbogatszych przedsiębiorców.