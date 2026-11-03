Мільярдери Каліфорнії вклали рекордні $612 млн у виборчі кампанії — RMF24

Каліфорнійські мільярдери спрямували рекордні 612 млн доларів на кампанії перед виборами до Конгресу США. Про це з посиланням на аналіз Politico повідомляє RMF24.

Політичні реєстрації мільярдерів

Politico виявило 166 мільярдерів у реєстрі виборців Каліфорнії. Демократами зареєстровані 36% із них, тоді як серед усіх виборців штату цей показник становить 45%. Республіканцями зареєстровані 22% мільярдерів. Найбільшу групу серед найбагатших виборців штату становлять ті, хто не зареєстрований у жодній партії: 39% проти 23% серед усіх виборців Каліфорнії.

Серед мільярдерів, які заявляли про підтримку демократів, видання називає керівника Meta Марка Цукерберга, керівника OpenAI Сема Альтмана та засновника Anthropic Даріо Амодеї. Серед зареєстрованих республіканців — колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, власник клубів Golden State Warriors і Golden State Valkyries Джо Лейкоб, а також підприємець Палмер Лакі, який жертвував кошти Дональду Трампу.

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Великі витрати на кампанії

Мільярдер Том Стайєр витратив понад 200 млн доларів на невдалу кампанію на губернаторських праймеріз. Ще понад 300 млн доларів було спрямовано на кампанію проти пропозиції одноразово оподаткувати найбагатших жителів штату, яку очолював співзасновник Google Сергій Брін. Хірург і винахідник Гарі Майкельсон також витратив на виборчу діяльність десятки мільйонів доларів.

Понад 30 мільярдерів із реєстру проживають у Сан-Франциско, ще 15 — у Лос-Анджелесі. Більш як 60% мільярдерів, ідентифікованих Politico, голосували на кожних із трьох останніх президентських виборів. У вівторок американці мають обрати весь склад Палати представників, 35 зі 100 сенаторів і губернаторів у 36 штатах.

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