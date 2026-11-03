Калифорнийские миллиардеры направили рекордные 612 млн долларов на кампании перед выборами в Конгресс США. Об этом со ссылкой на анализ Politico сообщает RMF24.

Политическая регистрация миллиардеров

Politico выявило 166 миллиардеров в реестре избирателей Калифорнии. Демократами зарегистрированы 36% из них, тогда как среди всех избирателей штата этот показатель составляет 45%. Республиканцами зарегистрированы 22% миллиардеров. Самую большую группу среди самых богатых избирателей штата составляют те, кто не зарегистрирован ни в одной партии: 39% против 23% среди всех избирателей Калифорнии.

Среди миллиардеров, заявлявших о поддержке демократов, издание называет руководителя Meta Марка Цукерберга, руководителя OpenAI Сэма Альтмана и основателя Anthropic Дарио Амодеи. Среди зарегистрированных республиканцев — бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, владелец клубов Golden State Warriors и Golden State Valkyries Джо Лейкоб, а также предприниматель Палмер Лаки, жертвовавший средства Дональду Трампу.

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Крупные расходы на кампании

Миллиардер Том Стайер потратил более 200 млн долларов на неудачную кампанию на губернаторских праймериз. Еще более 300 млн долларов были направлены на кампанию против предложения однократно обложить налогом самых богатых жителей штата, которую возглавлял сооснователь Google Сергей Брин. Хирург и изобретатель Гари Майкельсон также потратил на избирательную деятельность десятки миллионов долларов.

Более 30 миллиардеров из реестра проживают в Сан-Франциско, еще 15 — в Лос-Анджелесе. Более 60% миллиардеров, идентифицированных Politico, голосовали на каждых из трех последних президентских выборов. Во вторник американцы должны избрать весь состав Палаты представителей, 35 из 100 сенаторов и губернаторов в 36 штатах.

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