В американской политике «волной» называют выборы, на которых одна из партий получает настолько мощную поддержку избирателей, что одерживает сокрушительную победу, отбирая у оппонентов множество мест и перехватывая контроль над законодательными органами. «Цунами» же — это уже экстремальный вариант такой «волны», когда успех победившей партии оказывается настолько масштабным и неожиданным, что она побеждает даже в традиционно «безнадёжных» для себя регионах страны. Похоже, что именно это и произошло накануне в США с Демократической партией.

Промежуточные выборы в Конгресс США, состоявшиеся 3 ноября 2026 года, ещё не завершились окончательным подсчётом голосов, но главный результат уже очевиден: Демпартия одерживает убедительную победу и берет под контроль обе палаты — и Сенат, и Палату представителей. Республиканцы, возглавляемые президентом Дональдом Трампом, потерпели сокрушительное поражение, которого, по большому счету, ожидали все — кроме, кажется, самого Трампа. Президент США уже публично признал, что результаты оказались «хуже, чем он ожидал», и даже пригрозил блокировать все законодательные инициативы демократов, воспользовавшись правом вето.

Это поражение — не просто очередная смена расклада сил в Вашингтоне. Оно будет иметь глубокие последствия как для внутренней, так и для внешней политики США, в том числе и для войны в Украине. Что именно произошло, почему это было неизбежно и как новое расстановка сил в Конгрессе отразится на Киеве? Политический обозреватель UA.News Никита Трачук вместе с экспертами разбирался в этом вопросе.

Демократическое «цунами» захлестнуло обе палаты

Результаты, которые продолжают публиковать ведущие американские СМИ, рисуют картину тотального поражения республиканцев. В Сенате демократы на момент написания статьи уже обеспечили себе как минимум 54 места против 44 у республиканцев, тогда как для контроля над верхней палатой достаточно 51 голоса. Таким образом, Демократическая партия отобрала у соперника как минимум семь мандатов — результат, который ещё полгода назад казался почти невозможным.

В Палате представителей ситуация не менее драматична. По предварительным подсчетам, демократы уверенно преодолевают порог в 218 мандатов, необходимый для большинства, и получают от 220 до более 230 мест против 120–133 у республиканцев. Окончательные цифры еще будут неоднократно корректироваться, поскольку в некоторых штатах подсчет голосов может длиться неделями. Но сам факт перехода контроля над обеими палатами в руки демократической оппозиции уже не вызывает никаких сомнений.

Но наиболее красноречивы даже общие цифры, а именно те места, где именно демократы одержали победы. Так, в традиционно «красном» Техасе (ключевой опоре Республиканской партии на протяжении десятилетий) демократ Джеймс Таларико победил поддерживаемого Трампом республиканца Кена Пакстона — и это первая победа демократа на выборах в Сенат от Техаса с 1988 (!) года. В Канзасе, ещё одном традиционно «красном» штате, демократ Адам Гамильтон победил действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла — и это вообще первая победа демократа в Сенате от Канзаса с 1932 года, то есть за 94 (!!) года! В Южной Каролине демократка Энни Эндрюс победила республиканку Дарлин Грэм — сестру покойного Линдси Грэма — и это первая победа демократов в этом штате с 1998 года. Победы одержаны также в Мэне, Айове, Огайо, Северной Каролине, Миссисипи и т. д.

Трамп отреагировал на это признанием поражения — вообще-то довольно беспрецедентным для него шагом.

«Я немного удивлен. Я думал, они (республиканцы — ред.) выступят лучше», — заявил он.

В то же время президент США дал понять, что не собирается просто сложить руки. В соцсетях он опубликовал изображение ярко-красной кепки с надписью «ВЕТО» и дал понять, что будет блокировать все законопроекты демократов, пока Демократическая партия не захочет «нормально работать» с Трампом.



Почему это было неизбежно: исторические традиции и усталость от Трампа

Поражение республиканцев выглядит сенсационным, но лишь на первый взгляд. На самом деле оно вписывается в давнюю и почти нерушимую традицию американской политики: партия президента почти всегда теряет места в Конгрессе на промежуточных выборах. За период с 1946 по 2022 год состоялось 20 промежуточных выборов, и в 18 из них партия действующего президента терпела поражение. Исключениями были лишь 1934 год, когда демократы во главе с Франклином Рузвельтом одержали победу на фоне «Нового курса», и 2002 год, когда республиканцы Джорджа Буша-младшего воспользовались эффектом после терактов 11 сентября.

Причина этой закономерности проста: через два года после президентских выборов американцы обычно устают от действующей власти и уравновешивают политическую систему, голосуя за оппозицию. Это своеобразный институциональный «предохранитель», который не позволяет ни одной партии слишком долго контролировать все рычаги власти.

Но Трамп — это, как всегда, отдельный случай. Его политика оказалась настолько нетипичной, странной, непродуманной и радикальной, что усталость от него превзошла все исторические аналогии. Война с Ираном, которая не привела к смене режима в Тегеране, но вызвала резкий рост цен на нефть и, как следствие, на топливо в самих США, ударила по рейтингам республиканцев. А попытки «ястребов» в Республиканской партии — вроде того же покойного Линдси Грэма — втянуть Вашингтон во всё новые и новые конфликты лишь усугубили разочарование избирателей.

Результат оказался настолько сокрушительным, что республиканцы потеряли даже те штаты, которые десятилетиями считались их вотчиной. Победа демократа в ключевом для республиканцев Техасе или тем более в Канзасе или Миссисипи — это такой нонсенс для США, что даже сложно объяснить ситуацию так, чтобы украинскому читателю всё стало понятно. Ближайший аналог: представьте, что на выборах в Украине во Львове сокрушительную победу одержала бы «ОПЗЖ» во главе с самим Виктором Медведчуком. Или если бы Донбасс и Крым вдруг проголосовали за условный «Правый сектор». То есть речь идет о чем-то настолько немыслимом, чего не может быть просто потому, что не может быть.

Но отдадим должное Трампу: он всё-таки сумел обеспечить своей партии именно такой «рекордный» результат. Вот только этот рекорд с приставкой «анти».



Что это означает для Украины

Для Киева результаты промежуточных выборов имеют двойное значение, и не всё здесь однозначно положительно. Демократы, которые теперь контролируют Конгресс, традиционно ассоциируются с жесткой позицией в отношении России и готовностью продолжать бесконечную конфронтацию — за счет Украины и войны на украинской территории. Также они обещают расследование решений администрации Трампа и продвижение законопроектов в поддержку Украины. Теоретически они могли бы даже попытаться принять новый пакет помощи Киеву, преодолев вето президента квалифицированным большинством в две трети голосов. Хотя результат таких попыток совершенно не гарантирован.

Есть и другая сторона. Во-первых, среди тех, кто проиграл или рискует потерять свои места, оказалось немало последовательных партнеров Киева в Республиканской партии. Уже проиграли такие конгрессмены, как Брайан Фицпатрик и Майк Лоулер, сенатор Сьюзан Коллинз, Роб Бреснахан, Майк Кари, сенатор Дарлин Грэм и другие. Это происходит в дополнение к тем полностью проукраинским законодателям, которые завершают свою карьеру в Конгрессе в январе. И хотя не все республиканцы настроены против Украины — так же как и далеко не все демократы автоматически за нее — потеря опытных партнеров и лоббистов интересов Киева осложняет общую ситуацию.

Во-вторых, демократы, несмотря на свою риторику, могут оказаться не столь эффективными в вопросе поддержки Киева, как того хотелось бы украинским властям. В конце концов, они прежде всего американские, а не украинские политики, которые будут заниматься внутренними делами США. Да и о праве Трампа на вето забывать не стоит.

В-третьих, и это самое важное: демократы ассоциируются со стремлением продолжить конфронтацию с РФ, а значит — и с продолжением войны. Для Украины это негативный сигнал, ведь войну давно пора завершать, о чем постоянно говорит и украинская власть во главе с президентом Зеленским. Победа демократов может означать, что давление на Киев ослабнет, а требования украинской стороны вновь станут более максималистскими. А это, в свою очередь, ещё больше затруднит поиск компромисса (который, впрочем, и так не могут найти) и увеличит и без того огромные риски затягивания войны (которая и без этого затянулась уже почти на пять долгих лет и не имеет особых тенденций к прекращению).

В то же время результаты выборов убедительно демонстрируют, что политическая система США, несмотря на все проблемы, остаётся более или менее здоровой. Она способна саморегулироваться, и эти выборы стали тому очередным доказательством. Американцы проголосовали против того, что считали чрезмерной концентрацией власти и нежелательным государственным курсом, и они имеют на это полное право.



Мнения экспертов

Политолог, директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко отмечает: многие радуются победе демократов, поскольку существует множество претензий и критики в адрес Трампа и его администрации. Но нужно понимать, что победа демократов в обеих палатах Конгресса не означает, что возобновится поддержка Украины, поставки оружия и т. д. Ситуация не столь однозначна.

«Нужно понимать одну простую вещь: нам необходимо сохранять двухпартийную поддержку в обеих палатах в любом случае! Нельзя делать ставку только на демократов! Кроме того, следует обновить состав кокусов, то есть групп поддержки — и в Сенате, и в Палате представителей. Нужны новые фигуры, потому что конгрессмены вроде Фитцпатрика, как мы видим, теряют свои мандаты. Над этим нужно работать. А для этого нам нужно наконец назначить нового посла Украины в США — это задача номер один! Одна из задач посла — как раз работать с конгрессменами. Вот к январю должен появиться новый посол, и это очень, очень важно. Также нельзя противопоставлять Трампа и Конгресс, это огромная ошибка. Работать нужно со всеми.

Существует также большой риск, что в ближайшие два года будет продолжаться противостояние между парламентом и президентом. И нам здесь придется маневрировать, поддерживая хорошие отношения со всеми. Трамп остается президентом США, Америка — это президентская республика. Внешняя политика остается под контролем Трампа. Не забываем об этом. Нам нельзя ставить на одну сторону», — предупреждает Владимир Фесенко.

Политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко говорит: на самом деле и Республиканская, и Демократическая партии постепенно разваливаются. Ведь это уже было, точно так же, когда несколько лет назад демократы потерпели сокрушительное поражение.

«Америка докатилась до большой перестройки, как СССР. Верхи не могут, а низы не хотят — классика. Вот в таком положении сейчас находятся США. Поэтому независимо от победителей и от тех, кто проиграл, происходит расслоение. Республиканская партия расслаивается на классических республиканцев и на движение MAGA. Точно так же старые демократы вроде супругов Клинтонов или Обамы — это уже прошлый век. К власти в Демократической партии рвутся радикальные левые. Это уже совсем другая партия.

Поэтому, несмотря на такую победу демократов, на самом деле ни у кого нет четких стратегий: ни в отношении Украины, ни в отношении Европы, ни в отношении внутренних проблем США. Поэтому делать какие-то глобальные выводы лично я бы не стал. Ни у одной из политических сил я не вижу какой-либо особой программы. А что касается Украины, то будет так же, как и с Венгрией: думали, что ушел Орбан, пришел Мадьяр и теперь всё будет хорошо. Но ничего фундаментально не изменилось… Нет, никакой интенсивной помощи Украине от демократов не будет. Единственный друг Украины в США — это Пентагон: военное ведомство, которое планомерно продолжает противостоять России. Но это не политики, это полковники и генералы», — уверен Виктор Небоженко.



Подводя итог, промежуточные выборы 2026 года стали историческим событием не только для США, но и в некотором смысле для всего мира. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, нанеся республиканцам Трампа поражение, масштабы которого трудно переоценить. Они победили в штатах, которые на протяжении многих десятилетий были оплотом республиканцев, и сделали это на фоне глубокой усталости избирателей от политики действующего президента. Для Трампа, привыкшего побеждать, это болезненный удар, существенно ограничивающий его возможности в течение последних двух лет каденции. Он сохраняет право вето, но законодательная инициатива теперь переходит к оппозиции.

Для Украины последствия этой победы не являются ни исключительно положительными, ни исключительно отрицательными. С одной стороны, демократы обещают усилить поддержку Киева. С другой — среди тех, кто потерял или может потерять места, немало преданных партнеров Украины, а сам курс демократов на продолжение конфронтации с Россией может осложнить и без того эфемерное достижение мирного соглашения.

Главный урок для Киева заключается в том, что внутренняя политика США остается сложной и изменчивой, поэтому полагаться исключительно на одну партию или одного лидера было бы стратегической ошибкой. Самая мудрая линия поведения — поддерживать рабочие отношения с обеими сторонами, не вмешиваться во внутренние дела Вашингтона и в то же время использовать любые возможности для продвижения собственных интересов.

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