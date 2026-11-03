У Південній Кароліні частина виборців згадує покійного сенатора Ліндсі Грема, хоча його імені немає в бюлетенях. Після його смерті в липні місце в Сенаті тимчасово зайняла сестра Дарлін, яка тепер стала кандидаткою від Республіканської партії на повноцінний термін. Однак така ситуація викликає неоднозначну реакцію: одні виборці підтримують її через повагу до брата, інші вбачають у цьому політичний непотизм.

Під час спілкування з виборцями на дільницях поблизу міста Колумбія, столиці Південної Кароліни, журналісти неодноразово чули ім’я Ліндсі Грема. Сенатор помер у липні, але його політична спадщина досі впливає на перебіг нинішніх виборів. Після смерті Грема його сестру Дарлін призначили на вакантне місце в Сенаті. Тепер вона бере участь у виборах як кандидатка від Республіканської партії та бореться за те саме місце вже на повноцінний термін.

Реакція виборців на її кандидатуру різниться. Деякі з них із симпатією ставляться до Дарлін через добре ставлення до її покійного брата. Вони фактично переносять підтримку, яку мав сенатор, на його сестру. Інші ж вважають таку ситуацію проявом непотизму — коли родинні зв’язки допомагають отримати політичну посаду. На їхню думку, крісло в Сенаті не повинно переходити до родича лише через те, що попередній сенатор помер.

Серед виборців, які критично оцінюють ситуацію, — 59-річна Міа Лінч із Колумбії. Вона наголошує, що не підтримує жодну з двох основних політичних партій, але в нинішній гонці схиляється до кандидатки від демократів Енні Ендрюс. «Я радше побачила б на цій посаді абсолютно некомпетентну людину, яка не знає, що робить, але зможе навчитися своєї роботи, ніж мати справу з кимось, хто походить із політичного середовища», — сказала Лінч.

Вона додала, що вважає Ендрюс «меншим із двох зол». Таким чином, для частини виборців вирішальним питанням стала не лише партійна належність кандидаток, а й те, як саме Дарлін Грем отримала можливість претендувати на сенатське крісло. Ця ситуація стала однією з тем нинішньої виборчої кампанії в Південній Кароліні. Історія родини Гремів для одних виборців є приводом зберегти політичну спадщину покійного сенатора, а для інших — прикладом того, чому державні посади не повинні залежати від родинних зв’язків. Про це пише The New York Times.

Перші результати проміжних виборів у США почнуть надходити вже о 01:00 4 листопада за київським часом. Спочатку голосування завершиться в Індіані та Кентуккі, а протягом наступних кількох годин виборчі дільниці закриватимуться в інших штатах. У більшості країни голосування завершиться до 04:00, а останньою дільниці закриє Аляска — о 08:00 за Києвом.

Пов’язані з президентом США Дональдом Трампом політичні структури витратили на проміжні вибори 2026 року щонайменше 384 мільйони доларів. Близько 374 мільйонів із цієї суми припадає на суперкомітети політичних дій, які підтримують Трампа та республіканців. Ще 10,5 мільйона доларів перерахувала некомерційна організація, пов’язана з президентом.

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