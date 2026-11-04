Президент Навроцький підписав закон про ратифікацію договору з Британією — Interia
У Польщі президент Кароль Навроцький підписав закон, який дає згоду на ратифікацію оборонного договору з Великою Британією. Угода передбачає взаємну допомогу двох держав у разі збройного нападу, зокрема із застосуванням військових засобів відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору, повідомляє Interia.
Подальша процедура ратифікації
Сейм Польщі ухвалив закон 18 вересня. Згідно зі статтею 89 Конституції Польщі, для ратифікації договорів про союзи, а також політичних чи військових угод потрібна попередня згода, надана законом.
Закон набуде чинності наступного дня після публікації у польському «Щоденнику законів». Для набуття чинності самим договором необхідні його ратифікація президентом та обмін нотифікаціями між сторонами.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Що передбачає угода
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали договір 27 травня на авіабазі Нортголт у Лондоні. Документ розширює польсько-британський договір про співпрацю в галузі оборони та безпеки, укладений у грудні 2017 року.
Угода охоплює оборону, оборонну промисловість, кібербезпеку, економічну та енергетичну безпеку. Сторони також домовилися співпрацювати у протидії транскордонній організованій злочинності, незаконній міграції, загрозам критичній інфраструктурі, саботажу та ворожому використанню штучного інтелекту й дронів.
Країни заявили про намір розвивати енергетичну співпрацю, зокрема у сферах ядерної та відновлюваної енергетики, а також прагнути кліматичної нейтральності до 2050 року. До документа додали перелік із 14 проєктів, серед яких співробітництво щодо «зброї майбутнього», посилення східного флангу Європи та протидія загрозам із боку дронів.