在波兰，总统卡罗尔·纳夫罗茨基签署了一项法律，同意批准与英国签署的防务条约。该协议规定，两国在遭受武装攻击时相互提供援助，包括根据《北大西洋公约》第5条使用军事手段，Interia报道。

后续批准程序

波兰众议院于9月18日通过该法律。根据波兰宪法第89条，批准有关联盟的条约以及政治或军事协议，需要事先获得以法律形式作出的同意。

该法律将在波兰《法律公报》公布后的次日生效。该条约本身要生效，还需要总统批准并由双方交换通知。

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协议规定了什么

波兰总理唐纳德·图斯克与时任英国首相基尔·斯塔默于5月27日在伦敦诺索尔特空军基地签署了该条约。该文件扩展了2017年12月签订的波英防务与安全合作条约。

该协议涵盖国防、国防工业、网络安全、经济和能源安全。双方还同意在打击跨境有组织犯罪、非法移民、针对关键基础设施的威胁、破坏活动以及敌对使用人工智能和无人机方面开展合作。

两国表示有意发展能源合作，特别是在核能和可再生能源领域，并致力于在2050年前实现气候中和。文件附有一份包含14个项目的清单，其中包括就“未来武器”开展合作、加强欧洲东翼，以及应对来自无人机的威胁。

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