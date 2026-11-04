В Польше президент Кароль Навроцкий подписал закон, дающий согласие на ратификацию оборонного договора с Великобританией. Соглашение предусматривает взаимную помощь двух государств в случае вооруженного нападения, в том числе с применением военных средств в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора, сообщает Interia.

Дальнейшая процедура ратификации

Сейм Польши принял закон 18 сентября. Согласно статье 89 Конституции Польши, для ратификации договоров о союзах, а также политических или военных соглашений необходимо предварительное согласие, предоставленное законом.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации в польском «Дневнике законов». Для вступления в силу самого договора необходимы его ратификация президентом и обмен уведомлениями между сторонами.

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Что предусматривает соглашение

Премьер-министр Польши Дональд Туск и тогдашний премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали договор 27 мая на авиабазе Нортхолт в Лондоне. Документ расширяет польско-британский договор о сотрудничестве в области обороны и безопасности, заключенный в декабре 2017 года.

Соглашение охватывает оборону, оборонную промышленность, кибербезопасность, экономическую и энергетическую безопасность. Стороны также договорились сотрудничать в противодействии трансграничной организованной преступности, незаконной миграции, угрозам критической инфраструктуре, саботажу и враждебному использованию искусственного интеллекта и дронов.

Страны заявили о намерении развивать энергетическое сотрудничество, в частности в сферах ядерной и возобновляемой энергетики, а также стремиться к климатической нейтральности к 2050 году. К документу добавили список из 14 проектов, среди которых сотрудничество по «оружию будущего», укрепление восточного фланга Европы и противодействие угрозам со стороны дронов.

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