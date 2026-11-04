W Polsce prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację traktatu obronnego z Wielką Brytanią. Umowa przewiduje wzajemną pomoc obu państw w razie zbrojnej napaści, w tym z użyciem środków wojskowych zgodnie z artykułem 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, podaje Interia.

Dalsza procedura ratyfikacji

Sejm Polski uchwalił ustawę 18 września. Zgodnie z artykułem 89 Konstytucji Polski ratyfikacja umów dotyczących sojuszy, a także umów politycznych lub wojskowych, wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.

Ustawa wejdzie w życie następnego dnia po publikacji w polskim „Dzienniku Ustaw”. Aby sam traktat wszedł w życie, konieczne są jego ratyfikacja przez prezydenta oraz wymiana notyfikacji między stronami.

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Co przewiduje umowa

Premier Polski Donald Tusk i ówczesny premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podpisali traktat 27 maja w bazie lotniczej Northolt w Londynie. Dokument rozszerza polsko-brytyjski traktat o współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, zawarty w grudniu 2017 roku.

Umowa obejmuje obronność, przemysł obronny, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo gospodarcze i energetyczne. Strony uzgodniły również współpracę w przeciwdziałaniu transgranicznej przestępczości zorganizowanej, nielegalnej migracji, zagrożeniom dla infrastruktury krytycznej, sabotażowi oraz wrogiemu wykorzystaniu sztucznej inteligencji i dronów.

Kraje zadeklarowały zamiar rozwijania współpracy energetycznej, w szczególności w dziedzinie energetyki jądrowej i odnawialnej, a także dążenia do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Do dokumentu dołączono listę 14 projektów, w tym współpracę dotyczącą „broni przyszłości”, wzmocnienie wschodniej flanki Europy oraz przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony dronów.

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