Выборы в США-2026: сестра покойного сенатора Грема борется за его место в Сенате — The NYT

В Южной Каролине часть избирателей вспоминает покойного сенатора Линдси Грэма, хотя его имени нет в бюллетенях. После его смерти в июле место в Сенате временно заняла сестра Дарлин, которая теперь стала кандидатом от Республиканской партии на полноценный срок. Однако такая ситуация вызывает неоднозначную реакцию: одни избиратели поддерживают её из уважения к брату, другие видят в этом политический непотизм.

Во время общения с избирателями на участках вблизи города Колумбия, столицы Южной Каролины, журналисты неоднократно слышали имя Линдси Грэма. Сенатор скончался в июле, но его политическое наследие до сих пор влияет на ход нынешних выборов. После смерти Грэма его сестру Дарлин назначили на вакантное место в Сенате. Теперь она участвует в выборах как кандидат от Республиканской партии и борется за то же место уже на полноценный срок.

Реакция избирателей на её кандидатуру различна. Некоторые из них с симпатией относятся к Дарлин из-за хорошего отношения к её покойному брату. Они фактически переносят поддержку, которой пользовался сенатор, на его сестру. Другие же считают такую ситуацию проявлением непотизма — когда родственные связи помогают получить политическую должность. По их мнению, кресло в Сенате не должно переходить к родственнику только из-за того, что предыдущий сенатор умер.

Среди избирателей, критически оценивающих ситуацию, — 59-летняя Миа Линч из Колумбии. Она подчеркивает, что не поддерживает ни одну из двух основных политических партий, но в нынешней гонке склоняется к кандидатке от демократов Энни Эндрюс. «Я скорее предпочла бы видеть на этом посту абсолютно некомпетентного человека, который не знает, что делает, но сможет научиться своей работе, чем иметь дело с кем-то, кто происходит из политической среды», — сказала Линч.

Она добавила, что считает Эндрюс «меньшим из двух зол». Таким образом, для части избирателей решающим вопросом стала не только партийная принадлежность кандидаток, но и то, как именно Дарлин Грэм получила возможность претендовать на место в Сенате. Эта ситуация стала одной из тем нынешней избирательной кампании в Южной Каролине. История семьи Грэмов для одних избирателей является поводом сохранить политическое наследие покойного сенатора, а для других — примером того, почему государственные должности не должны зависеть от семейных связей. Об этом пишет The New York Times.

Первые результаты промежуточных выборов в США начнут поступать уже в 01:00 4 ноября по киевскому времени. Сначала голосование завершится в Индиане и Кентукки, а в течение следующих нескольких часов избирательные участки будут закрываться в других штатах. В большинстве штатов голосование завершится до 04:00, а последним избирательный участок закроет Аляска — в 08:00 по киевскому времени.

Связанные с президентом США Дональдом Трампом политические структуры потратили на промежуточные выборы 2026 года не менее 384 миллионов долларов. Около 374 миллионов из этой суммы приходится на суперкомитеты политических действий, поддерживающие Трампа и республиканцев. Еще 10,5 миллиона долларов перечислила некоммерческая организация, связанная с президентом.

В штате Мэн прогнозируют рекордную явку на промежуточные выборы в Конгресс США. По словам секретаря штата Шенны Беллоуз, проголосовать могут 65–70 % избирателей, имеющих право голоса. Более трети зарегистрированных избирателей уже воспользовались возможностью проголосовать досрочно.

Читай нас в