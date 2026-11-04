Демократ Джейми Эйджер, по прогнозу Decision Desk HQ, должен победить на выборах в Палату представителей США в 11-м округе штата Северная Каролина. Как сообщает The Hill, место стало вакантным после решения республиканца Чака Эдвардса не баллотироваться на третий срок.

Предварительные результаты

По состоянию на 20:30 по восточному времени США, когда было подсчитано 64% бюллетеней, Эйджер набирал более 60% голосов. Его соперниками были член Палаты представителей Северной Каролины Дженнифер Балком от Республиканской партии и кандидат от Либертарианской партии Тревис Гру.

Эдвардс представляет округ с января 2023 года. Ранее в этом году он объявил о прекращении кампании по переизбранию через два дня после того, как Комитет Палаты представителей США по этике рекомендовал формально объявить ему выговор. По оценке комитета, Эдвардс нарушил дух правил Палаты, касающихся сексуальных домогательств к сотрудникам.

Исполнительный комитет Республиканской партии 11-го округа выбрал Балком кандидаткой вместо Эдвардса за 85 дней до дня выборов.

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Кампания Эйджера

Эйджер — фермер в четвертом поколении. Во время кампании он сосредоточился на восстановлении западной части Северной Каролины после урагана «Хелен» в 2024 году, расширении доступа к доступной медицинской помощи, реформировании иммиграционной системы США и защите национальных парков штата.

Кандидата поддержал бывший министр транспорта США Пит Буттиджич. Он заявил, что Эйджер привносит в государственную службу фермерское понимание этики и обладает взвешенным подходом, необходимым Конгрессу.

Эйджер также дистанцировался от Демократической партии, называя себя горным демократом. Он заявлял, что готов выступать против собственной партии и противодействовать экстремистам.

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