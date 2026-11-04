Demokrata Jamie Ager, według prognozy Decision Desk HQ, ma wygrać wybory do Izby Reprezentantów USA w 11. okręgu Karoliny Północnej. Jak informuje The Hill, mandat stał się wolny po decyzji republikanina Chucka Edwardsa, by nie ubiegać się o trzecią kadencję.

Wstępne wyniki

Według stanu na godz. 20:30 czasu wschodniego w USA, gdy policzono 64% kart do głosowania, Ager miał ponad 60% głosów. Jego rywalami byli członkini Izby Reprezentantów Karoliny Północnej Jennifer Balkcom z Partii Republikańskiej oraz kandydat Partii Libertariańskiej Travis Groo.

Edwards reprezentuje okręg od stycznia 2023 roku. Wcześniej w tym roku ogłosił zakończenie kampanii reelekcyjnej, dwa dni po tym, jak Komisja Etyki Izby Reprezentantów USA zaleciła formalne udzielenie mu nagany. Według oceny komisji Edwards naruszył ducha zasad Izby dotyczących molestowania seksualnego pracowników.

Komitet wykonawczy Partii Republikańskiej 11. okręgu wybrał Balkcom na kandydatkę w miejsce Edwardsa 85 dni przed dniem wyborów.

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Kampania Agera

Ager jest rolnikiem w czwartym pokoleniu. W czasie kampanii koncentrował się na odbudowie zachodniej części Karoliny Północnej po huraganie Helene w 2024 roku, poszerzeniu dostępu do przystępnej cenowo opieki zdrowotnej, reformie amerykańskiego systemu imigracyjnego oraz ochronie parków narodowych stanu.

Kandydata poparł były sekretarz transportu USA Pete Buttigieg. Stwierdził on, że Ager wnosi do służby publicznej rolnicze rozumienie etyki i ma wyważone podejście, którego potrzebuje Kongres.

Ager zdystansował się także od Partii Demokratycznej, nazywając siebie demokratą z gór. Twierdził, że jest gotów sprzeciwiać się własnej partii i przeciwdziałać ekstremistom.

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